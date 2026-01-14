輻射冷卻發威！3縣市低溫特報 入夜跌破10度

中央氣象署今（14）日發布低溫特報，因輻射冷卻影響，早晚偏冷，今晚至明（15）日上午桃園市、新竹縣、苗栗縣有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。

氣象署表示，今天清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地仍偏冷，清晨西半部及宜蘭低溫普遍在9至15度，花東地區低溫約16至18度，局部空曠地區及近山區平地或河谷有局部10度左右或以下低溫發生，清晨平地最低溫出現在新竹縣關西4.9度；白天在太陽照射下，各地溫度回升明顯，北部及東半部高溫22至24度，中南部高溫25至27度，各地日夜溫差大，建議適時調整衣物避免著涼。天氣方面，環境偏乾，各地大多為多雲到晴，僅台東地區及恆春半島有零星短暫雨。

氣象署也提醒，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車用路及登山請注意路況安全，山坡地農作物請防範寒害。

至於明後兩天（15、16日），輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

