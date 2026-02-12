輻射冷卻發威！3縣市低溫特報 明晨凍爆恐跌破10度
中央氣象署今（12）日下午4點23分發布3縣市低溫特報，受輻射冷卻影響，明（13）日清晨新竹縣、苗栗縣及南投縣局部地區有10度以下氣溫發生的機率，達黃色燈號寒冷等級。氣象署提醒民眾注意保暖及日夜溫差變化，並留意用電用火安全。
根據氣象署定義，黃色燈號代表平地最低氣溫攝氏10度以下，屬於早晚天氣寒冷的程度。氣象署特別提醒，民眾應注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具時應注意室內通風及用電安全。此外，也需留意早晚低溫可能導致呼吸道及心血管疾病發作，呼籲民眾關懷老人、遊民及弱勢族群的避寒措施。
[Newtalk新聞] 今（13）天台灣附近環境為偏東至東南風，中央氣象署指出，北部地區及宜蘭氣溫持續回升，僅迎風面東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。不過，各地清晨夜晚仍偏涼，氣象署預測西半部地區及宜蘭低溫11至16度，花東地區約17至18度， 由於輻射冷卻影響，竹、苗及南投局部近山區平地或河谷仍有10度以下氣溫發生的機率，高山在夜間、清晨亦應留意氣溫仍偏低，路面易有結冰現象。至於白天高溫在西半部預測可達26至28度，溫暖微熱，日夜溫差大，請適時增減衣物，東半部鑿約23至25度。 氣象署提到，今晚起金、馬及中部以北地區有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請注意路況安全及航班資訊。空氣品質方面，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，中部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。 未來天氣方面，週六、週日（小年夜）風向轉東南風，各地清晨仍偏涼，白天溫暖微熱，日夜溫差大，各地大多為晴到多雲，僅花東地區及恆春半島有零星降雨。氣象署預測，西半部高溫27至30度，東半部25至27度，澎湖24度，金門2
天氣》3地低溫跌破10度！除夕東北風報到 北部轉雨又降溫
由於輻射冷卻影響，明（13）日各地清晨夜晚偏涼，西半部及東北部普遍低溫11至16度，花、東約17至18度，竹、苗及南投局部近山區平地或河谷有10度以下氣溫，北部及東北部白天氣溫持續回升，西半部日夜溫差大。氣象署表示，下周一除夕至下周四初三（16日至19日）東北季風影響，北部及宜蘭天氣偏涼，其他地區早晚亦涼。
今高溫上看30度暖如夏！小年夜前都溫暖 除夕東北季風到「這幾區會下雨」
今天（13日）至小年夜（15日）天氣穩定又溫暖，氣象專家林得恩表示，今天白天天氣穩定，南部地區白天高溫甚至上看30度，猶如夏天一般。不過除夕（16日）開始天氣會再度轉變，不僅有鋒面通過，還有東北季風南下，會為台灣迎風面帶來雨勢。
小年夜前晴朗溫暖飆31度高溫 吳德榮：除夕下午起轉變 初一北台濕冷
春節連假開始，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，...
高溫直逼30度！大掃除好天氣快把握 除夕午後變天轉涼
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導春節年假天氣出爐，今、明（14、15日）天氣晴朗穩定、氣溫回升，各地白天高溫逼近30度，不過清晨受輻射冷卻影響仍偏涼，西...
春節出遊看這張圖就夠！氣象署曝光三段式變天時序：除夕起「北東部」轉濕涼
[Newtalk新聞] 即將迎來的115年春節長假將呈現三段階段性天氣變化，返鄉與旅遊的民眾務必備妥不同衣物。氣象署表示，小年夜前全台晴朗暖熱如春，但除夕當天受鋒面影響，北東部將轉為濕涼。氣象署進一步強調，初三起氣溫逐漸回升，中南部溫差甚至高達15度，金馬離島地區則要嚴防濃霧干擾往返交通航班。 春節假期的序幕從小年夜前(1/13-1/15)開始，氣象署說明，這段期間各地大多是晴到多雲的好天氣，整體感受暖洋如春，不過西半部日夜溫差很大。氣象署的雲編特別提醒，13日晚間至15日以及連假後期的20日至22日，中部以北及金門、馬祖在回暖時容易有霧出現，往返離島的朋友出發前應確認航班。 隨著除夕至初二(1/16-1/18)到來，天氣將面臨轉折。氣象署指出，除夕當天鋒面報到且冷空氣隨之增強，北部與東半部會轉為陰雨天且氣溫下降，中南部則維持多雲到晴。在分區概況中，北部及宜蘭地區16日至18日氣溫約為14至22度；花東地區雲量增多且有局部短暫雨，溫度為16至25度；澎湖地區也會轉涼且風浪較大，氣溫預估落在15至21度。 初三至初五(1/19-1/21)期間，冷空氣將逐漸減弱。氣象署表示，東北季風減弱後
小年夜前「大回暖」飆30℃ 「除夕急凍」炸雨彈！
生活中心／江姿儀報導今（13日）全台明顯回暖，不過早晚仍偏涼，西半部日夜溫差大，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。據中央氣象署預報，明（14日）各地大多為晴朗好天氣，仍日夜溫差大，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。對此，氣象專家林得恩指出，今（13日）到週日小年夜（15日）水氣少、天氣穩定，高溫上看30度，除夕（16日）變天轉濕冷。
春節連假天氣預報 除夕北東微轉涼
農曆春節將至，中央氣象署提醒，春節連假天氣北部、東半部變化大，小年夜之前溫暖如春，除夕至初二受東北季風影響，轉為濕涼；中南部春節期間維持多雲到晴的穩定天氣。初三起冷空氣減弱，全臺將再次迎來暖洋洋的天氣
週末陽光普照溫暖舒適 專家揭下波變天時間點
今（13日）北部及宜蘭氣溫持續回升，西半部高溫逼近30度，早晚受輻射冷卻影響仍偏涼，新竹、苗栗局部地區低溫下探10度以下。氣象專家林得恩表示，今日起至小年夜（15日）前天氣好轉，陽光普照、溫暖舒適，僅迎風面的花東地區及恆春半島有零星短暫降雨。
冬衣先別收「年假尾聲還有一波強冷空氣」！周末前非常溫暖
今（13日）各地大多為晴到多雲，僅花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭亦有零星降雨；白天高溫在西半部預測可達26至28度，溫暖偏熱。臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」預報，今天到周末會「非常溫暖」，但冬天還沒結束，預估還有一波較強的冷空氣。
春節連假天氣出爐 除夕北東轉涼返鄉留意濃霧
農曆春節將至，中央氣象署（下稱氣象署）發布春節連假天氣預報表示，連假期間臺灣北部及東半部天氣變化較為明顯，中南部則相對穩定。氣象署指出，週六（十四日）及小年夜（十五日）各地大多為晴到多雲天氣，白天溫暖舒適，但日夜溫差明顯。除夕（十六日）起鋒面通過並伴隨東北季風增強，北部及東半部氣溫下降，轉為局部短暫降雨，體感轉為濕涼；中南部受影響較小，維持多雲到晴。初一（十七日）至初二（十八日）持續受東北季風影響，北臺灣及東半部偏涼且有局部短暫雨，大臺北山區與基隆北海岸感受較為濕冷；中南部及離島地區天氣相對穩定，僅早晚偏涼。初三（十九日）起冷空氣減弱，北臺灣氣溫逐步回升，全臺再現暖意；惟初六（二十二日）華南水氣可能增多，對天氣影響仍有不確定性。氣象署提醒，濃霧恐影響交通。十三日夜間至小年 ...
春節連假天氣！除夕北東微轉涼 2/22水氣增多迎雨
農曆春節將至，中央氣象署提醒，春節連假天氣北部、東半部變化大，小年夜(15日)之前溫暖如春，除夕(16日)至初二(18日)受東北季風影響，轉為濕涼；中南部春節期間維持多雲到晴的穩定天氣。初三(19日)起冷空氣減弱，全台將再次迎來暖洋洋的天氣，初六(22日)須注意水氣增多。
「全台一日跨兩季」！西半部晴暖飆28度 慎防15度劇烈溫差
[Newtalk新聞] 今天(14日)全台各地延續昨日溫暖晴朗的好天氣，各地大多為晴到多雲的好天氣。受輻射冷卻影響，日夜溫差極大，西半部高溫預測可達 28 度，但深夜與清晨仍具涼意，提醒民眾採取「洋蔥式穿法」以應對高達 15 度的溫差。 回顧昨日氣象表現，各地清晨依舊寒冷，低溫普遍僅有 11 到 16 度，其中新竹關西更出現了 9.4 度的極端低溫；然而到了白天，太陽露臉後氣溫迅速回升，各地高溫皆達 25 至 30 度，台南玉井甚至觀測到 31.1 度的全台最高溫。這種彷彿一天經歷四季的氣候特徵，在今日仍將持續。 根據最新氣象資料顯示，今日全台大多維持晴到多雲的穩定天氣，僅恆春半島受地形影響有局部短暫雨，花東地區亦有零星降雨機率。氣溫方面，西半部及宜蘭白天高溫預測可達 27 至 28 度，花東約在 25、26 度之間，感受溫暖微熱。但受輻射冷卻影響，入夜後各地氣溫將明顯下降，中部以北與宜蘭低溫僅 13 至 16 度，南部及花東則約 18 至 19 度。高達 10 至 15 度的日夜溫差是今日最需留意的部分，提醒民眾早晚出門務必適時增減衣物，避免因體溫調節不當而著涼感冒。 在交通安全與離
