輻射冷卻發威！3縣市低溫特報 明晨凍爆恐跌破10度

中央氣象署今（12）日下午4點23分發布3縣市低溫特報，受輻射冷卻影響，明（13）日清晨新竹縣、苗栗縣及南投縣局部地區有10度以下氣溫發生的機率，達黃色燈號寒冷等級。氣象署提醒民眾注意保暖及日夜溫差變化，並留意用電用火安全。

中央氣象署今（12）日下午4點23分發布3縣市低溫特報。（圖／氣象署提供）

根據氣象署定義，黃色燈號代表平地最低氣溫攝氏10度以下，屬於早晚天氣寒冷的程度。氣象署特別提醒，民眾應注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具時應注意室內通風及用電安全。此外，也需留意早晚低溫可能導致呼吸道及心血管疾病發作，呼籲民眾關懷老人、遊民及弱勢族群的避寒措施。

