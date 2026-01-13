輻射冷卻發威！7縣市低溫亮黃燈 明晨探10度以下

大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。氣象署提醒，今(13日)晚至明(14日)上午局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意。

7縣市低溫特報。（圖／中央氣象署）

【低溫區域】

黃色燈號(寒冷)

新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。



氣象署呼籲，注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

延伸閱讀

傳台積電赴美再蓋5廠 名醫嘆：美國協防理由剩一半

「預防冬季癢」不洗澡有理？！醫：隔3天洗一次、10分鐘上限

川普稱考慮「強硬選項」！伊朗外長回嗆：我們準備好戰爭了