「輻射冷卻」影響空品？專家：這時間勿運動

生活中心／李筱舲報導



中央氣象署今（15日）早晨發布低溫特報，受輻射冷卻影響，今（15日）早晨和夜晚氣溫偏冷，桃園、新竹、苗栗、嘉義、臺南、花蓮及金門局部地區有機率出現10度以下氣溫。氣象署提醒民眾注意日夜溫差，做好保暖。對此，專家鄭明典也在社群發文說明「輻射冷卻效應與空氣品質」間的關係。





他揭密「輻射冷卻與空氣品質」的關係！專家建議：「這時間」不適合室外運動

專家鄭明典指出，輻射冷卻效應會影響空氣品質。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

專家鄭明典今（15日）在臉書發文解釋了輻射冷卻與空氣品質之間的關係。他指出，夜間輻射冷卻是地表先降溫，然後經由熱傳導使接近地面的空氣降溫。在靜風的環境下，由於接近地表的冷空氣較重，空氣不容易在上下方向流動與擴散，使得接近地表的空氣污染物質也無法產生上下方向的流動，這樣的條件容易造成近地表的空氣品質不良。但到了隔天太陽出來後，地表開始升溫，空氣的對流很快就會開始，空氣品質又會回復背景狀態。

廣告 廣告

他揭密「輻射冷卻與空氣品質」的關係！專家建議：「這時間」不適合室外運動

鄭明典指出，夜間輻射冷卻若強，隔日清晨不適合室外運動。（示意圖，與本新聞無關／民視資料照）

其實輻射冷卻效應之所以會影響空氣品質，主要是因為大氣失去了一種如「自動排煙」的功能。因為空氣在上下方向缺乏攪拌，也就是流動和擴散，導致你呼吸到的每一口空氣，都包含了前一晚累積到清晨的所有廢氣，這就是為什麼鄭明典會說「這樣的清晨不適合室外運動」的原因。而較為適合運動的時間，其實是等到太陽出來、地表受熱且空氣開始「動起來」之後再出門，這時空氣也比較清新健康。

原文出處：他揭「輻射冷卻、空氣品質」關係！專家喊「這時間」不適合室外運動

更多民視新聞報導

他幫蔡英文「做1事」！本人親回：謝謝你幫我加碼

媽媽想賣老股換0050！網見「654%」全跪了

周杰倫昔被「頑疾」纏身！病友曝不復發「1關鍵」

