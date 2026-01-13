輻射無所遁形 國產「天羅地網」研發成功

▲國產自製複合奈米網材「天羅地網」，具有效去除水中放射核種高達99%以上，與日本不相上下。（圖／李傳斌提供）

[NOWnews今日新聞] 2011年3月福島核災後，全球對輻射污染與核廢處理高度關注，並擴大查驗日本進口農漁產品安全性。2023年福島開始將淨化後的核處理水排放入海，再度引發周邊國家嚴重關注。如何面對核安與環境永續雙重挑戰，台灣學界與產業界已積極投入關鍵技術研發。

以清華大學放射性核種特性研究團隊李傳斌博士為例，他長期專注於放射性廢棄物處理與處置技術研究工作，2023年清華大學是台灣唯一學術單位，受邀參訪福島電廠，放射性廢棄物處置技術研發中心(RWRDC)與日本非營利(NPO)永續環境研究所，簽署以第三方平行驗證合作備忘錄(MOU)，透過農漁產品輻射檢測數據比對與與健康長期風險評估，共同朝向聯合國永續發展目標推動跨國合作，

廣告 廣告

日本非營利(NPO)永續環境研究所理事長大貫敏彥表示，日本在311事故後，為控制與縮小輻射污染範圍與區域，在溪口、湖邊、港口與海岸邊，佈下如蜘蛛網狀的【天羅地網】過濾系統，利用奈米網狀纖維材料吸附、濃縮並去除海水中的放射性核種，有效抑制污染擴散，成效顯著。

此外，2019年台電曾在廠內放射性廢液淨化系統，利用該批濾材材料進行試驗與驗證，也取得相同效果，並已規劃在電廠除役後應用於廢液淨化。2025年核安會輻射偵測中心執行國家海域放射性核種監測計畫中，為加強分析海水中放射性核種，亦利用該批纖維材料進行核種吸附與濃縮材料驗證。

▲「天羅地網」放射性核種過濾網，左為台灣自製網材，右為日本福島網材。（圖／李傳斌提供）

此奈米網狀纖維材料，具備對放射性核種高度吸附、不易受輻射傷害而劣化的穩定性，且可在500度以下進行減容焚化，其減容比可達1000以上，1公噸纖維焚化後僅剩1公斤的灰燼，大幅降低放射性廢棄物貯存空間，有利我國電廠除役後放射性廢棄物最小化管理計畫執行。

李傳斌博士於2023年提出[以廢治核廢]計畫，利用低碳環保創新表面處理技術，並與核安會輻射偵測中心進行合作開發，利用各式不同工業與農業廢棄物，包括: 天然沸石、活性碳等，進行改質嫁接特殊官能基與環保小分子，成功應用於海水中去除放射性核種，是目前唯一推有獨立知識產權與放射性核種去除技術發明專利。

2024年清大核種研究團隊首度獲得九杏生技捐贈，專款專用於台灣對核電廠除役後低碳永續材料開發與青年人才培育。九杏生技吳清源董事長表示 ，在AI技術快速發展推升電力需求，全球重新評估核能角色之際，台灣核電專業人才 卻因政府推動非核家園政策面臨繼層，清華大學是國內核能專業人才培育搖籃，此次捐贈盼拋磚引玉，為核廢處理與環境永續厚植人才基基礎。

此外，九杏生技與清大核種特性研究團隊，以及紡織產業綜合研究所合作，開發台灣本土【天羅地網】多功能奈米網狀材料，對水中放射性核種去除率高達99%以上，並透過綠色環保生產製程，大量減少使用溶劑與廢棄物產生約50%，可降低成本一半以上，同時推動回收紡織品再利用，落實綠色循環經濟。

吳清源表示，未來，九杏生技也將持續投入環保與工業廢水處理領域，攜手產官學界共同為台灣打造兼顧核安、環境與永續發展的長遠解方。相關資料

https://rwrdc.site.nthu.edu.tw/p/405-1574-301294,c82.php?Lang=zh-tw

更多 NOWnews 今日新聞 報導

「花甲」取景古厝遭強拆 地主控建商以小吃大擺棺抗議

台中百工百業博覽會16登場 預計湧現10萬人潮

台中十大伴手禮首獎揭曉 梨子集團獲雙首獎是大贏家