輻射變異？ 車諾比驚見「藍色流浪狗」 專家揭超噁真相

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭車諾比核電廠禁區內，日前被發現有數隻全身覆蓋鮮豔藍色毛髮的流浪狗在四處遊蕩。這些照片在網路上瘋傳，引發全球網友熱議，紛紛猜測這是否為嚴重的「輻射突變」或接觸到神祕化學物質。然而，負責照顧這些犬隻的專家近期給出了一個令人啼笑皆非、甚至有點「噁心」的解釋：牠們可能只是在流動廁所裡玩瘋了。

網傳輻射變種 專家駁斥：純屬衛生習慣差

據《福斯新聞》(Fox News)報導，與非營利組織「潔淨未來基金會」(Clean Futures Fund, CFF)合作的「車諾比之犬」(Dogs of Chernobyl)計畫，今年稍早記錄到這些藍色狗狗的蹤影。當時外界擔憂這些動物可能受到高劑量輻射影響而產生基因變異。

然而，南卡羅來納大學生物學教授、同時也是該組織科學顧問的穆梭(Timothy Mousseau)駁斥了這些科幻式的猜測。穆梭在該組織的官方頁面上指出：「這種想法與事實相去甚遠。」

穆梭解釋，這些藍色染料極有可能來自一個被翻倒的「流動廁所」(port-a-potty)。他推測，這些狗在混有藍色除臭染劑的排泄物中打滾，才導致毛色變藍。「這種藍色只不過是狗狗『不衛生行為』的標誌！」穆梭補充道，「任何養過狗的人都知道，大多數的狗幾乎什麼都吃，包括糞便，也喜歡在有強烈氣味的地方打滾。」他強調，這絕非任何形式的突變或對輻射的演化適應。

「車諾比之犬」計畫目前照顧禁區內約700隻流浪狗。該組織曾在10月首次分享這些藍色狗狗的照片，當時工作人員正進行捕捉絕育任務，卻對其毛色成因感到困惑。如今謎底揭曉，雖然不浪漫也不科幻，但至少證實了這些動物並未受到立即性的化學傷害。

根據CFF資料，這些流浪狗多半是1986年車諾比核災爆發後，被強制撤離的居民所遺留下來的寵物後代。當年超過12萬人被要求立即撤離，且不得攜帶寵物，許多飼主以為幾天後就能返家，殊不知這一別就是永別，留下的毛小孩只能在輻射禁區內艱難求生，繁衍至今。

