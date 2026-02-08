輾壓在野黨! 高市早苗率自民黨奪316席、眾院單獨突破2/3戰後首見

高市早苗率領自民黨於第51屆眾議院大選繳出亮眼成績單，拿下單獨突破眾議院2/3的316席。 圖：翻攝高市早苗X（前推特）

[Newtalk新聞] 日本眾議院大選結果揭曉，在日本自由民主黨總裁、首相高市早苗率領之下，自民黨於第51屆眾議院選舉繳出亮眼成績單，從8日晚間開票不久後確定單獨過半，席次一路飆漲，最終來到單獨突破眾議院2/3的316席，這不僅是戰後單一政黨取得的最多議席，更是一場歷史性的勝利。

本次眾院選舉共競逐465席（單一選區289席、比例代表176席），選前自民198席、維新會34席，合計232席。高市早苗挾高民意支持提前解散國會，孤注一擲的結果換得壓倒性勝利，不僅政權更加穩固，甚至達到提出修憲動議的門檻。打贏漂亮一仗的高市早苗於凌晨以英文和日文回應美國總統川普（Donald Trump）邀請她前往白宮進行領袖會談的貼文。

高市在社群媒體X（前推特）發文寫道：「衷心感謝川普總統溫暖的話語。我非常期待於今年春天造訪白宮，並能一同推動進一步強化日美同盟。」她並表示：「日美同盟與日美友好關係，是建立在深厚信賴與緊密而堅實的合作基礎之上。我們同盟的潛力是無限的。讓我們攜手努力，使日美同盟持續為兩國以及世界帶來和平與繁榮。」

綜合日本經濟新聞、日本放送協會（NHK）及中央社報導，日本眾議院史上由一個政黨單獨取得2/3議席為二戰後首次，不僅刷新自民黨自身最高紀錄、1986年昭和時代前首相中曾根康弘政權時期的300席，也超越2009年民主黨實現政黨輪替時取得308席、占比64.2%的紀錄。

由立憲民主黨與公明黨組成的中道改革聯合遭遇重挫，席次從原本167席暴減100席以上，慘敗收場。共同代表野田佳彥9日凌晨0時30分過後召開記者會坦言：「要對結果負責，這樣的大敗，我做為代表責任重大，可以說是萬死難辭其咎。我會帶著這樣的覺悟出席黨幹部會議。」

另一名共同代表齊藤鐵夫也說：「我與野田共同代表一起離開原本政黨，在中道的旗幟下集結，這是一項重大決斷。這份責任必須確實承擔。」兩人預料將請辭代表。此外，落選眾議員的中道共同幹事長安住淳已經向周邊人士傳達辭去幹事長職務的意向。

根據NHK統計，在自民黨與中道改革聯盟形成「一對一對決」的24個選區中，自民黨取得22勝2敗的碾壓式勝利。此外，自民黨在東京的30個選區全數勝出，還在北陸地方的富山、石川、福井3縣，以及甲信越地方的山梨、長野、新潟3縣，共計20個選區全數獲勝。另外，自民黨在中國地方的鳥取、島根、岡山、廣島、山口等5縣共17選區，同樣全部奪勝。

