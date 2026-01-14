輾壓獲勝！蔡易餘出線嘉義縣長 強調感謝鄉親、團結嘉義隊

立委蔡易餘初選民調勝出，代表民進黨進行嘉義縣長選舉。（圖／蔡易餘辦公室提供）

民進黨嘉義縣長初選民調於昨（13）晚進行，黨中央今（14）日上午公布結果，蔡易餘以64.8135％支持度，輾壓對手黃榮利38.1949％，確定初選勝出。蔡易餘表示，首先要衷心感謝嘉義縣18鄉鎮的鄉親朋友，在初選過程中給予支持與鼓勵，這份沉甸甸的託付，他將牢記在心，並化為嘉義打拚、推動地方進步的最大動力。

根據民調結果，蔡易餘對比國民黨可能推派的立委王育敏是64％比14％；黃榮利對比王育敏則為38％比16％。民進黨表示，根據民調結果最高的是蔡易餘，下週報請中執會提名通過。

廣告 廣告

針對初選期間的競爭，蔡易餘指出，黃榮利議員在選舉過程中提出許多政策主張與建議，未來面對正式大選，他將以開放、務實的態度，審慎參酌，凡是有助於嘉義發展的構想，皆會納入後續規劃，讓政策更周延、貼近民意。

蔡易餘也誠摯呼籲，期盼黃榮利議員能放下成見。他表示，黃議員從政歷程中，陳明文前縣長給予相當多的提攜與照顧，雙方也有深厚的革命情感，嘉義的未來需要團結合作，而非持續對立與撕裂。

蔡易餘進一步指出，這次選舉過程中，對方陣營多次以所謂「明文規定」作為攻防焦點，他認為這樣的做法既沒有必要，也不利於地方長遠發展。他強調，翁章梁縣長過去七年的施政成果有目共睹，不僅展現清楚的施政風格，也建立高度的府會和諧，並未受到任何個人所左右，這一點嘉義鄉親皆看在眼裡。

蔡易餘強調，黨內初選落幕後，他正式代表民進黨出線，接下來將以「團結嘉義隊」為核心，攜手18鄉鎮民代、基層與支持者，全面整合地方力量，穩健推動嘉義進入黃金十年。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

「5顆花生湯圓吃3顆剩多少」小孩寫2被改錯 網友看完題目批：老師有問題

熱戀種草莓2／竟是陳立農前女友！郭方儒新歡緋聞史吸睛

熱戀種草莓4／童星之路大不同 她曾因長高忽然沒戲演還遭霸凌