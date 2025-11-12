輾壓蔣萬安！曹興誠籲應徵召他「他」選北市
[NOWnews今日新聞] 民進黨2026台北市長人選布局受關注，聯電創辦人曹興誠今（12）日向總統賴清德喊話說，應該徵召沈伯洋參選台北市長，「如果賴總統真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長」。
曹興誠表示，沈伯洋近日遭到中共的所謂「通緝」和恐嚇，賴總統呼籲立法院長韓國瑜，跨黨派聲援沈伯洋，以維護國會尊嚴和台灣人民的言論自由，韓院長對此不會理睬，賴清德事先應該心知肚明，因此賴對韓的呼籲，讓人感覺只是做做樣子，顯得「弱」，「如果賴總統真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長」。
「中共以『全球通緝』來恐嚇威脅我的立法委員，我就請他出來選首都市長！」曹興誠認為，這樣可以讓大家都做沈伯洋的後盾，反擊中共的蠻橫威脅，同時也可以向世界展示，台灣人維護主權和自由的決心。
曹興誠認為，沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓台北市長蔣萬安，「只要讓沈伯洋和蔣萬安公開來兩場辯論，一場用中文，一場用英文，大家立刻可以看出，誰是受中共庇蔭的草包，誰是有國際水準的幹才」。
曹興誠說，中共應該已經看出沈伯洋的能力和對蔣萬安的威脅，所以不擇手段的抹黑沈、打擊沈，「中共能識別沈伯洋的潛力，賴總統豈可不查不明？」
曹興誠直言，近日賴清德用人、識人之能，頗受台派質疑，倘能徵召沈伯洋，必能一掃台派憂慮，振奮人心，間接也會大大提升26、28 年民進黨的選情，讓沈伯洋參選台北市長，才最能維護台灣主權和人民尊嚴，兼具其他許多正面效益；他喊話說，「敬請賴總統鄭重考慮，做出明智決斷」。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
為太子集團特助燦笑交保而震怒？卓榮泰表態了！
宣示諾貝爾計畫！賴清德：30年內3領域增加3位諾貝爾獎得主
再次對決蔡易餘！黃榮利登記參選嘉義初選：盼賴清德提拔
其他人也在看
讓沈伯洋戰北市？她遞請願表：請賴主席「順應民意」
2026九合一選舉將至，民進黨台北市長人選備受關注，聯電創辦人曹興誠今（12）日建議總統兼民進黨主席賴清德，應徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，認為沈各方面都能輾壓現任市長蔣萬安，引發外界熱議。對此，國民黨前發言人楊智伃也上傳一張有自己簽名的請願表，希望賴清德「順應民意」、讓沈伯洋代表民進黨出戰台北市長選舉。中時新聞網 ・ 2 小時前
沈伯洋選北市長？他提綠夢幻名單：畫面太美
[NOWnews今日新聞]曾積極推動大罷免的前聯電董事長曹興誠今（12）日力推沈伯洋參選台北市長，稱大家做沈伯洋的後盾，反擊中共的蠻橫威脅。對此，胸腔科醫師蘇一峰提出民進黨2026地方大選夢幻名單，狠...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
摸清「沈伯洋底細」將出招？邱毅斷言2關鍵
[NOWnews今日新聞]中國重慶公安日前宣布，針對中共認定的「台獨頑固分子」、民進黨立委沈伯洋正式立案調查；隨後，中國官媒《央視》在9日上午釋出名為「起底台獨沈伯洋」的影片，聲稱可透過國際刑警組織對...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
MLB/守護者、釀酒人「最佳總教練」2連霸 道奇羅伯茲一票未得
大聯盟今（11日）宣布守護者教頭瓦格特和釀酒人教頭墨菲分別榮獲美聯和國聯年度最佳總教練，成為大聯盟史上首度同2名教頭執教前兩年皆獲此殊榮的紀錄，而率道奇拿下世界大賽冠軍的教頭羅伯茲則一票未得。中天新聞網 ・ 9 小時前
MLB／守護者、釀酒人主帥奪最佳教練 首見2人衛冕
MLB美國職棒11日公布美國聯盟以及國家聯盟最佳教練，美聯由克里夫蘭守護者沃格特（Stephen Vogt）連2年獲獎，打出大聯盟最佳戰績的釀酒人教頭莫菲（Pat Murphy）蟬聯，成為史上首次兩聯盟主帥雙雙衛冕最佳教練紀錄。人間福報 ・ 9 小時前
點名沈伯洋選台北市長 楊智伃：是曹興誠還賴清德的意思？
[Newtalk新聞] 明年2026大選前，聯電創辦人曹興誠公開喊話，總統賴清德應徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，盛讚沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓現任台北市長蔣萬安。對此，國民黨前發言人楊智伃今（12日）質疑，「青鳥國師」曹興誠點名沈伯洋，到底是曹興誠的意思，還是賴清德的意思？ 曹興誠在臉書發文主張，沈伯洋遭到中共通緝和恐嚇，賴清德呼籲立法院長韓國瑜率領跨黨派聲援沈伯洋，以維護國會尊嚴和台灣人民的言論自由，韓國瑜對此不會理睬，賴清德事先應該心知肚明。如果賴清德真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈伯洋參選台北市長。 曹興誠更認為，中共應該已經看出沈伯洋的能力和對蔣萬安的威脅，所以不擇手段的抹黑、打擊沈伯洋，中共能識別沈伯洋的潛力，賴清德豈可不查不明？ 楊智伃則諷刺，「青鳥國師」曹興誠今日再度降臨凡間，開示民進黨：「沈伯洋，就是你們台北市的真命天子！」一語驚天，民進黨全黨瞬間肅然起敬，誰還敢懷疑曹國師的旨意？但自大罷免以來，曹興誠已創下 726 與 823 兩場血淋淋的大敗，看起來想完成「三敗國師」的美譽。 楊智伃也質疑，當初，曹興誠在大罷免新頭殼 ・ 4 小時前
紀念孫中山先生160歲誕辰 國父紀念館擴大辦理系列活動
紀念孫中山先生160歲誕辰 國父紀念館擴大辦理系列活動 【記者蔡富丞/綜合報導】為紀念國父孫中山先生160歲誕 […]民眾日報 ・ 4 小時前
曹興誠推薦沈伯洋選台北市長 吳思瑤稱「絕對KO蔣萬安」：但立院黨團私心需要他
聯電創辦人曹興誠今天（12日）發文喊話總統暨民進黨主席賴清德應徵召立委沈伯洋參選台北市長，稱讚沈「各方面都碾壓蔣萬安」。對此，同樣屢被點名參選的民進黨立委吳思瑤表示，這建議非常有創意與政治卓見，但須尊重沈的個人意願，就她所知，參選市長不是沈的人生選項，站在民進黨團私心立場，需要沈伯洋留在立法院。鏡報 ・ 7 小時前
捧沈伯洋出戰！郭正亮曝1內幕：曹興誠很壞
[NOWnews今日新聞]聯電創辦人曹興誠今（12）日語出驚人，建議總統兼民進黨主席賴清德，應徵召綠委沈伯洋參選2026台北市長，並強調沈的能力足以「輾壓蔣萬安」。此言一出，引發藍營強烈譏諷，前立委郭...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
曹興誠推沈伯洋選台北市長！藍議員狂酸「曹公送箭」：絕對支持
2026大選戰聲起，民進黨的台北市長人選引發討論，雖有吳怡農確定參選，卻是雜音多。前聯電創辦人曹興誠今（12）日建議賴清德，徵召沈伯洋參選台北市長，認為各方面都能輾壓現任台北市長蔣萬安。此言引來國民黨議員狂酸，「挺喜歡的」、「絕對支持！」中時新聞網 ・ 7 小時前
國父誕辰紀念日 國台辦再搶兩岸話語權
（中央社台北12日電）今天是國父孫中山誕辰紀念日，中國大陸國台辦再以此作為話語權，聲稱「孫中山先生始終堅定維護國家統一和民族團結」，並指明年大陸將舉辦紀念孫中山先生誕辰160週年活動。中央社 ・ 6 小時前
多位議員批國民黨團癱瘓高雄議會 康裕成曝：布條早準備好鬧場
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／高雄報導 高雄市議會昨（11）日進行議案交付審查，然因高雄市長陳其邁在總預算編製報告後，需主持防颱會議而先行離開，引發國民黨團不滿，遂拒絕交付審查並包圍主席台；民進黨團則以停止討論反制，議事一度陷入混亂，被迫暫時休息。對此，高雄市議會議長康裕成今（12）日在臉書發文表示，循往例，交付審查時，市長報告完即可離席；而陳其邁也回應尊...匯流新聞網 ・ 6 小時前
不聲援沈伯洋？韓國瑜「桌子說」談台灣安全 卓榮泰妙喻2盤菜回嗆
即時中心／潘柏廷報導總統賴清德點名立法院長韓國瑜，應率跨黨派立委聲援被中國揚言全球通緝的綠委沈伯洋，豈料，韓國瑜今（12）日下午指稱台灣安全如桌子是4隻腳，反咬賴清德與民進黨打斷3隻，更要賴清德以民進黨主席身分宣布立刻凍結或廢除台獨綱領。對此，行政院長卓榮泰下午前往視察蘇澳溪分洪工程時則妙喻，桌上還有國民黨主席鄭麗文祭拜共諜吳石、沈伯洋2盤菜，「難道這兩盤菜，韓院長都要沉默容忍、吞下去？」。針對韓國瑜宣稱賴清德與民進黨打斷台灣安全4隻腳的其中3隻（保護中華民國、保護民主自由、維護兩岸和平），卓榮泰下午視察蘇澳溪分洪工程受訪則表示，今天本來到宜蘭蘇澳地區應該要關心災情，不過一路上聽到韓國瑜的講話，就順著韓國瑜的話來說。卓榮泰提到，韓國瑜說一張桌子有4條腿代表不同意義，但這桌子上面還有兩盤菜，一盤是國民黨主席鄭麗文參加共諜活動，而這位共諜當時就是要消滅國民黨、中華民國，因此影響很大，更呼應中國現在要學習「吳石精神」的統戰號召，「但是這件事情，身為國會議長也有國民黨籍的韓院長迄今沉默不語」。他也說，另外一盤菜，則是中國針對國會議員沈伯洋發動全球追捕，此舉不僅違反自由民主人權，更是對人身安全的威脅；政府有責任保護國人，國會也有責任保護國會議長，而身為國會議長的韓院長迄今也沉默不語，「難道這兩盤菜，韓院長都要沉默容忍、吞下去，他應該要給國人一個明確的說法」。原文出處：快新聞／不聲援沈伯洋？韓國瑜「桌子說」談台灣安全 卓榮泰妙喻2盤菜回嗆 更多民視新聞報導徐巧芯啞口無言！質詢徐佳青「這1事」被反將一軍卓揆震怒！太子集團女特助15萬交保 北院：非院方所做之裁定賴清德籲率跨黨派立委聲援沈伯洋 韓國瑜竟反咬打斷3隻腳民視影音 ・ 4 小時前
駁「清大解聘」說 翁曉玲點名綠媒：我還在！沒被fire
近期有網友發現，國民黨立委翁曉玲遭清大科法所拔掉合聘教師資格，開心認為清大「終於做對事了」，並獲校方證實，翁曉玲已不在合聘師資名單上。對此，翁曉玲今（11/12）表示，並非被解聘，而是因工作繁忙未續與副聘單位合作，主聘仍在清大通識教育中心。太報 ・ 10 小時前
請賴找沈伯洋選台北市長？郭正亮：曹興誠實在很壞
聯電創辦人曹興誠今（12）日建議總統兼民進黨主席賴清德，徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，認為能輾壓現任市長蔣萬安，遭藍營酸爆。前立委郭正亮除批評，沈伯洋去參選台北市長恐成為炮灰，曹興誠實在很壞，也認為，若沈真的參選市長，藍綠比數可能會與2002年台北市長選舉時接近（馬英九：得票數873102、得票率64.11%；李應元：得票數488811、得票率35.89%）。中時新聞網 ・ 4 小時前
賴清德聲援沈伯洋還不夠！ 曹興誠喊話「徵召他選台北市長可輾壓蔣萬安」
民進黨2026台北市長人選備受矚目，外傳罷團力挺民進黨立委沈伯洋角逐首都市長。聯電創辦人曹興誠在臉書喊話，「賴總統應該徵召沈伯洋參選台北市長。」他表示，中共以「全球通緝」來恐嚇威脅沈伯洋，就請他出來選首都市長，這樣可以讓大家都做沈伯洋的後盾，反擊中共的蠻橫威脅。他也說，沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓蔣萬安，只要讓兩人公開辯論，就知道誰是受中共庇蔭的草包，誰是有國際水準的幹才。中共能識別沈伯洋的潛力，所以不擇手段的抹黑沈，賴總統豈可不查不明？曹興誠指出，近日沈伯洋遭到中共的所謂「通緝」和恐嚇，賴總統呼籲韓國瑜院長，跨黨派聲援沈伯洋，以維護國會尊嚴和台灣人民的言論自由。韓院長對此不會理睬，賴總統事先應該心知肚明。因此賴對韓的呼籲，讓人感覺只是做做樣子，顯得「弱」。曹興誠強調，如果賴總統真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長。曹興誠表示，你中共以「全球通緝」來恐嚇威脅我的立法委員，我就請他出來選首都市長；這樣可以讓大家都做沈伯洋的後盾，反擊中共的蠻橫威脅，同時也可以向世界展示，台灣人維護主權和自由的決心。曹興誠說，沈伯洋在學歷、經歷、能力台灣好新聞 ・ 7 小時前
曹興誠：賴清德應徵召沈伯洋參選台北市長、一掃台派質疑
[Newtalk新聞] 聯電創辦人曹興誠今(12)日上午發文表示，近日沈伯洋遭到中共的所謂「通緝」和恐嚇，賴總統呼籲韓國瑜院長，跨黨派聲援沈伯洋，以維護國會尊嚴和台灣人民的言論自由。如果賴總統真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長。一掃台派對他識人不明之質疑。 曹興誠說，對於賴清德呼籲韓國瑜聲援沈伯洋，韓院長對此不會理睬，賴總統事先應該心知肚明。因此賴對韓的呼籲，讓人感覺只是做做樣子，顯得「弱」。如果賴總統真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長。 曹興誠說，你中共以「全球通緝」來恐嚇威脅我的立法委員，我就請他出來選首都市長；這樣可以讓大家都做沈伯洋的後盾，反擊中共的蠻橫威脅，同時也可以向世界展示，台灣人維護主權和自由的決心。沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓蔣萬安。 曹興誠說，只要讓沈伯洋和蔣萬安公開來兩場辯論，ㄧ場用中文，ㄧ場用英文；大家立刻可以看出，誰是受中共庇蔭的草包，誰是有國際水準的幹才。 曹興誠說，中共應該已經看出沈的能力和對蔣萬安的威脅，所以不擇手段的抹黑沈、打擊沈。中共能識別沈伯洋的潛力，賴總統豈可不查不明？新頭殼 ・ 11 小時前
曹興誠喊話賴清德 徵召沈伯洋選北市長
曹興誠喊話賴清德 徵召沈伯洋選北市長EBC東森新聞 ・ 8 小時前
鄭麗文祭拜共諜報 連勝文：我沒辦法
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文日前出席統派團體辦的「五〇年代白色恐怖受難者追思秋祭慰靈大會」，但紀念名單中，包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的共諜將官吳石，引發黨內反彈。對此，前國...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
台北市長穩了！曹興誠向賴清德力薦沈伯洋：他各方面輾壓蔣萬安
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導在今年的立委罷免案全力投入的聯電榮譽董事長曹興誠今(11/12)表示，民進黨不分區立委沈伯洋近日遭中共通緝與恐嚇，若兼任民...FTNN新聞網 ・ 10 小時前