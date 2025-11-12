輾壓蔣萬安！曹興誠籲應徵召他「他」選北市

▲曹興誠說，「如果賴總統真的要具體、有力地聲援沈伯洋（圖），應該徵召沈參選台北市長」。（圖／罷團「中二解顏」提供，2025.08.22）

[NOWnews今日新聞] 民進黨2026台北市長人選布局受關注，聯電創辦人曹興誠今（12）日向總統賴清德喊話說，應該徵召沈伯洋參選台北市長，「如果賴總統真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長」。

曹興誠表示，沈伯洋近日遭到中共的所謂「通緝」和恐嚇，賴總統呼籲立法院長韓國瑜，跨黨派聲援沈伯洋，以維護國會尊嚴和台灣人民的言論自由，韓院長對此不會理睬，賴清德事先應該心知肚明，因此賴對韓的呼籲，讓人感覺只是做做樣子，顯得「弱」，「如果賴總統真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長」。

「中共以『全球通緝』來恐嚇威脅我的立法委員，我就請他出來選首都市長！」曹興誠認為，這樣可以讓大家都做沈伯洋的後盾，反擊中共的蠻橫威脅，同時也可以向世界展示，台灣人維護主權和自由的決心。

曹興誠認為，沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓台北市長蔣萬安，「只要讓沈伯洋和蔣萬安公開來兩場辯論，一場用中文，一場用英文，大家立刻可以看出，誰是受中共庇蔭的草包，誰是有國際水準的幹才」。

曹興誠說，中共應該已經看出沈伯洋的能力和對蔣萬安的威脅，所以不擇手段的抹黑沈、打擊沈，「中共能識別沈伯洋的潛力，賴總統豈可不查不明？」

曹興誠直言，近日賴清德用人、識人之能，頗受台派質疑，倘能徵召沈伯洋，必能一掃台派憂慮，振奮人心，間接也會大大提升26、28 年民進黨的選情，讓沈伯洋參選台北市長，才最能維護台灣主權和人民尊嚴，兼具其他許多正面效益；他喊話說，「敬請賴總統鄭重考慮，做出明智決斷」。

