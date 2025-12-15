「輾帆布鎖死」貨車失控釀3連撞！駕駛「死裡逃生」

國道十號15日清晨發生三車連環車禍，聯結車撞上自撞護欄的小貨車，後方又遭一輛遊覽車直接撞上。（圖／TVBS）

高雄國道十號燕巢出口附近發生三車連撞，15號清晨6點多，一部小貨車輾到帆布瞬間失控，自撞護欄轉了180度，後方一部聯結車視線不良直接撞了上去，沒想到，還有一部遊覽車同樣沒注意追尾，所幸三人都沒有受傷。

事故現場一片狼藉，滿地散落著車殼碎片。小貨車受損最為嚴重，車頭幾乎完全扁平如廢鐵，駕駛座幾乎無法辨識。聯結車車頭凹陷變形，擋風玻璃完全碎裂。消防人員到場後，立即使用工具破壞聯結車車門，成功救出受困的駕駛。

59歲林姓小貨車駕駛表示，當他的車輾過帆布後，帆布立即卡死車底導致車輛失控翻車。他立刻從車內爬出來，並在前方揮手警示後方來車，但揮了十幾部車過後，仍有車輛未注意到他的警示。林姓駕駛強調，他趕快逃出車外，否則可能會被後方來車撞死。

車禍的起因是一條藍白色帆布卡在小貨車車底，導致車輛失控自撞後又被追撞。（圖／TVBS）

聯結車駕駛則解釋，當時天色尚未完全亮起，視線不佳，根本看不到前方有人在揮手示警，等發現時已經來不及煞車，導致撞上失控的小貨車。

這起事故發生在國道十號21.3公里處，靠近燕巢出口的位置。由於事故造成道路嚴重堵塞，警方花費約兩小時才完全恢復通車。至於肇事的藍白色帆布來源，警方目前仍在持續追查中，希望能找出帆布的主人並釐清責任歸屬。

