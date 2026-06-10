輾斷所長雙腿毒駕案恐發回「佛系法官」重裁？法界：原則上會換法官

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記者潘靚緯／台中報導

施姓男子毒駕逃逸過程中，瘋狂倒車輾斷所長陳國銘雙腳，遭彰檢移送聲押竟無保請回，引發社會大眾強烈譴責。（圖／翻攝畫面）

彰化施姓男子4日涉嫌毒駕，逃逸過程中瘋狂倒車輾斷埔鹽所所長陳國銘的雙腿，警員趙秉逸也被玻璃割傷，彰檢依公共危險、妨害公務等罪聲押，彰院卻裁定無保請回，引發社會大眾強烈譴責，檢方對此火速提出抗告，台中高分院今（10日）裁定撤銷發回更裁。外界關心，萬一發回又由同一位「佛系法官」審理，是否可能再做出相同裁定？法界人士指出，原則上「不會」是同1位法官，但詳細情形還是要看彰化法院規定。

接連裁定兩起毒駕案嫌犯「無保請回」的陳姓法官，依規定應該不會再承審該案件。（翻攝自彰化地院官網）

法界人士指出，以台中法院為例，若遇到此類案件，原則上法院分案不會再由同1位法官承審，在司法院電腦系統隨機選任時，會在分案時設定排除、迴避該名法官，輪次就會跳過去，不過詳細還是要看彰化地院規定。

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彰化地檢火速提出抗告，台中高分院今(10)日撤銷原裁定，發回重裁。(圖／翻攝畫面)

本案之所以引起高度關注，是因裁定施男無保請回的陳姓法官，與數天前一起瓦斯車毒駕案，裁定有吸毒、撞人致死等多項前科的肇事江男無保請回是同一名法官。許多民眾大酸陳姓法官是「佛系法官」，氣得抗議高舉標語怒向法官：「閻王會找上你」，彰化市長世賢不僅號召市民發聲抗議，還北上監察院陳情，檢舉彰化地方法院縱放毒駕。連法務部長鄭銘謙也罕見動怒，斥責其裁定標準與社會常識嚴重脫節。

檢警調查，案件發生在4日下午2點左右，埔鹽所長陳國銘與警員趙秉逸2人，前往埔鹽鄉光明路2段查訪有案在身的施姓男子，施男因心虛駕車逃逸，一路衝往巷尾，眼見無路可逃竟倒車衝撞，造成所長雙腳當場被輾斷，仍忍痛對空鳴槍示警，火速與趙員合力將施男壓制逮捕，趙員則是在破窗制止過程中遭玻璃割傷。

施男被驗出體內有依托咪酯及安非他命陽性反應，檢方依公共危險、妨害公務等罪嫌向彰化地院聲請羈押。彰院陳姓法官卻認為，施男先前因他案已向檢方報到，並獲准易科罰金，且持有歸案證明，難認有逃亡拒捕之理由，並依現場證據亦無法確認施男是故意衝撞員警，檢方也未具體釋明其有反覆實施之風險，裁定無保請回，引發軒然大波。

案經彰檢火速提出抗告，卷類於昨（9）日傍晚送抵台中高分院，台中高分院今（10）日下午認為此案有再研求餘地，將原裁定撤銷，發回彰化地院重新裁定，預計2天內公文會送達彰化地院。



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