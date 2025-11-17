輾轉得知父親10年前過世 葉欣眉曝唯一遺憾

葉欣眉近日輾轉得知父親早已在10年前過世。（翻攝自葉欣眉臉書）

葉欣眉從小爸媽離異，父親在她2、3歲離家後便從未出現在人生中，昨（16日）她在社群發文寫信對父親印象表示，「就不記得爸爸的模樣，連一張照片也沒有。」近日第一次看到父親照片，35年沒見過父親的她，更得知父親其實早在10年前過世。

葉欣眉自爸媽離異後就在沒再見過父親，她坦言，從小在家中避談父親，對於父親完全沒印象，當了藝人後曾幻想走紅後父親會找她，「我沒改名字，大家都叫我『彰化梁詠琪』，爸爸一定會知道。」近日得知父親早在10年前過世後，讓葉欣眉第一次看見爸爸的長相，當下心情相當複雜，雖沒有怨恨，卻有莫名熟悉。

而見到父親照片後葉欣眉唯一的遺憾，就是自己闖蕩演藝圈10年，卻仍然不夠紅，「十年前還不夠紅，沒能讓他聽到我的名字而想起我」。若能對父親說一句話，她選擇放下：「我從來不怪你的不在，謝謝你給我來到這世上的門票。」儘管遺憾但她看見父親的模樣後，心裡也激增起無限力量，「彷彿宇宙在告訴我：人生沒有不可能，只管繼續努力。」

