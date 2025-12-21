即時中心／高睿鴻報導

中國近年不斷強化對台滲透作戰，現在更傳出，竟將魔爪伸向海外網紅、意見領袖，以利誘收買、威脅恐嚇等多種手段，要求配合外宣工作。近日，海外中國軍事網紅「說真話的徐某人」曬錄音檔並指控，有解放軍中間人找上他、開價每月4萬歐元酬勞，要求製作影片抨擊台灣軍事、動搖中文圈的民眾，對於台灣防衛力量的信心。甚至還提及，「中天」等台灣主流媒體可協助轉載、推廣。對此，民進黨立委王定宇也出面回應了。

王定宇今（20）日說明，「徐某人」是一個在社群平台Twitter坐擁140萬追隨者、另外在YouTube也有35萬訂閱用戶的出名網紅，長期以軍事評論為主；而且，「他的評論坦白說相當客觀，該罵就罵、該批評就批評」。王定宇續指，徐某人今天揭露的事情，就是有個中國情報單位的人員，作為中間人接觸他；並且，要求他以中立客觀的形象，實則攻擊台灣的國防，讓台灣人民對自己的國防失去信心。甚至如果可以的話，還能再吹捧一下中國的優點。

而為了建立這種中立客觀的形象，王定宇指出，這名中共情治單位的人員還跟他說，「你可以偶爾小罵中國共產黨，不過，底線是絕對不能批評習近平」。王定宇認為，藉由這種方式，刻意創造出中立客觀的形象，對台灣的傷害可能更大。另一方面，他更指出，這位中間人還向許某人開出每月4萬歐元、也就是將近150萬台幣的高額酬勞，只不過，中間人還想抽成30%。

除了以上情事，王定宇進一步指出，中方不僅希望徐某人這樣的網紅，能製作偽中立內容，攻擊台灣的國防、讓人民對自己的防衛力量失去信心、以及吹捧共產黨等等，而且，甚至可再透過台灣的親共媒體轉載，讓傳播效果更強。王定宇說，徐某人甚至直接揭露，該名中間人還直接點名「中天」，直言透過後者轉載，可讓預期的破壞力更加強大。

快新聞／輿論戰進化？解放軍遭爆「買網紅攻擊台灣」 王定宇：殺傷力恐更強

民進黨立委王定宇。（圖／王定宇國會辦公室提供）

王定宇也提到，最讓徐某人驚訝的是，中共願意灑大筆的資金，接觸不只是軍事類的網紅；而是連美食、旅遊、歷史，一些「你想不到的軟性YouTuber」都成為收買對象。或是其他網紅、意見領袖等，偷過收買及利誘，讓這些人一面大力吹捧中共、但又偶爾小小地罵中共，讓粉絲以為內容製作者是中立、甚至反共的。但王定宇說，實際上的意圖就是攻擊台灣，無論是國防、政治、或是攻擊台灣民主時，這種手段可能都會產生更大的說服力、殺傷力。

因此王定宇認為，如今徐某人揭露了這個事實、甚至還有錄音檔佐證，國安單位可能真的要提高警覺；對於這樣的犯罪樣態、收受中共黨政軍，或是中間委託人的資金，從事破壞或傷害台灣、甚至違反台灣國安法的情形，都應該加強掌握。他強調，特別是某些YouTuber，可能過去都很正常，但突然在某個時間點以後，開始吹捧新疆；或是一些本來專門講美食、講歷史、根本不碰政治的製作者，開始跨足攻擊台灣國防、鼓吹投降論等，這些都是可疑的跡象。

「而這些跡象的背後，是不是中共花錢買認知？透過金錢收買、而非自由的言論，營造出一種認知系統？」，王定宇說，這就是認知作戰，相關單位及檢調應該思考，該如何辦這類的案子。此外，他也認為，台灣的優點剛好就是弱點，我們是一個開放民主的社會、有各種多元的聲音、多元的資訊管道，且都都會予以尊重；但有些我們誤以為是公開、多元、公正的管道，其實是用錢收買、造假、扭曲的認知印象。

