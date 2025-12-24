轉乘享優惠！ 搭「965」台灣好行九份金瓜石線 送「177」瑞芳觀光巴士1段票

左起台北客運總經理李建文、新北市交通局副局長林麗珠、陽明交通大學教授閻姿慧、王晉元共同宣傳177路線優化方案。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕「177，一起遊瑞芳！」台北客運今年4月起配合新北市府營運177瑞芳觀光巴士路線，在與陽明交通大學北部區域運輸發展研究中心合作下，發現177路線部分時段較多乘客，為改善載客不均擁擠問題，業者試辦優化方案，明年1月1日起至3月31日，推出搭「965台灣好行九份金瓜石線」送177線1段票，民眾可於北北基好玩卡網站購買套票，或直接使用悠遊卡享轉乘優惠。

陽明交通大學北部區域運輸發展研究中心教授王晉元、閻姿慧執行偏鄉公共運輸結合觀光服務計畫，經電子票證分析，177路線部分熱門班次在水湳洞到黃金博物館區間乘車人數逾20位，因此建議導入預約系統以及透過路線轉乘套票，吸引旅客跨線轉乘。

新北市交通局副局長林麗珠表示，台北客運配合政策營運東北角路線，盈虧自負，希望透過優化方案，讓更多人知道177路線，拓展服務範圍，未來跟965路線同樣變成黃金路線，帶動東北角觀光。

台北客運總經理李建文表示，965路線共6段票，行經雙北市區到瑞芳金瓜石地區，可在瑞芳區的區民廣場站轉乘177路線到深澳漁港、黃金博物館等景點，177路線共2段票，目前優化方案，965備22至40輛車，177備4輛車投入載運，盼遊客在轉運過程從容不迫，好好享受美景。

王晉元表示，177路線行經瑞芳、金瓜石景點路段，經統計模型分析，發現某些時段相當擁擠，所以結合2觀光路線，省一段票錢，且能預約座位，玩累了上車確保有座位坐。

台北客運說明，民眾可於「北北基好玩卡」網站購買965線車票，隨即贈送177線預約車票，旅客分別持車票QR code搭乘，轉乘限當日有效，965線去程票不限搭乘班次，177線為預約班次，於購買套票時選擇欲搭乘班次。或直接使用悠遊卡1小時內轉乘，享177線1段票免費。

台灣好行965路線共6段票，行經雙北市區到瑞芳九份、金瓜石地區。(記者黃政嘉攝)

