轉任事務官定讞！雲林檢察官糾纏女書記官 傳長輩圖稱「妳就像草莓一樣可愛」

即時中心／林韋慈報導

曾任雲林地檢署檢察官的魏偕峯，過去因長期騷擾同署一名女書記官，並瘋狂傳送曖昧訊息且尾隨跟蹤，成為全台首例因違反《跟蹤騷擾防制法》遭判刑確定的現職檢察官。雲林地方法院判處魏4月有期徒刑，得易科罰金，未上訴而確定；懲戒法院亦裁定免除其檢察官職務，轉任彰化地檢署檢察事務官，其上訴遭駁回，全案定讞。

多次遭拒仍糾纏

調查指出，該名女書記官於2021年分發至雲林地檢署服務，單身的魏偕峯自第一眼起即對她產生好感。起初，他託不知情的同事代送零食示好，遭對方拒絕後仍不罷休，反而變本加厲。魏多次要求女方到其辦公室獨處聊天，頻繁以署內分機致電，甚至要求在下班後或假日「一對一補習」，均遭女方明確拒絕。儘管同事察覺異狀並出面勸阻，他仍持續糾纏。

女方身心受創

魏偕峯陸續傳送「妳就像草莓一樣可愛」、「妳的生肖今年會脫單、會有桃花運」、「希望可以交像妳一樣的女朋友，也會帶女朋友去日本玩」等訊息。女方因害怕再接到魏的電話，甚至不敢接內線，已影響到檢察官與法警的正常業務聯繫。2022年除夕夜，魏以代理值班為由加到女方LINE，之後頻繁傳送早安圖、晚安圖與新聞訊息，若未獲回應便持續傳送，令女方幾近崩潰。

警告無效 書記官提告

女方的主管與配屬檢察官曾嚴正告誡魏停止追求，但他口頭答應，實際卻轉為跟蹤行為。他多次在清晨躲在停車場守候女方上班，甚至在走廊、刷卡機、辦公大樓門口尾隨攀談。某次女方用餐後返回地檢署，魏又主動靠近搭話，並談及署內八卦，令女方極度不安。

更誇張的是，魏得知時任檢察長戴文亮已下令調查，親筆寫道歉信，卻附上小卡片寫上「I LOVE YOU」，執迷不悟。2023年6月至2024年1月間，魏在22天內傳送50則LINE訊息，並有11次尾隨守候行為，甚至在短時間內多次致電。女方最終於2024年2月提告。

判刑、免職雙重處分

雲林地檢署調查後，認定魏行為已違反《跟蹤騷擾防制法》，於2023年4月29日起訴。雲林地院於同年9月判處魏4月徒刑、得易科罰金，判決確定。檢察官評鑑委員會亦認定，魏行為已嚴重影響同仁身心與機關運作，欠缺性別平權觀念，違反檢察官倫理規範，報請法務部移送懲戒法院。

職務法庭查出魏的違失行為多達15項，認定其品德操守堪虞，依法免除檢察官職務，改任彰化地檢署檢察事務官。魏提起上訴，但二審認定原判決無違誤，駁回確定。

魏：願認錯反省

魏偕峯曾向檢評會表示，自己缺乏戀愛經驗，與女性同仁互動時有時會被誤會，願意認錯、深刻反省，也願意調職。然而，相關單位認為其長期行為已構成實質侵害，難以再信任其專業與操守。

而本案也成為我國司法體系中，首位因違反跟騷法而遭判刑、並被免職的檢察官案例。

《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

