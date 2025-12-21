轉傳揚言攻擊高雄車站貼文 嫌犯遭拘提訊後交保

嫌犯被調查局人員帶回，台北隨機攻擊事件發生後，有網友以越南IP發文說，25日要在高雄車站發動更大事件，文章被多人轉傳，檢調20日鎖定其中一名以新辦帳號轉傳文章的陳姓嫌犯，拘提到案，並持續追查原始發文者。

橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山說明，「台灣高等檢察署為避免恐怖攻擊事件發生，責成全國各地檢署成立應變小組，本署與轄區警調廉等單位成立聯繫平台，以預防恐怖攻擊事件發生。」

陳嫌被認定涉恐嚇公眾等罪嫌，訊問後以5萬元交保。為強化治安，原本凌晨就會淨空的高雄站下沉式廣場，台鐵明年也將為銜接廣場的電扶梯加裝管制門。

台鐵高雄車站站長黃登瑞指出，「目前就是軟性的管制，加上我們的保全巡視，我們希望說明年度能把這個硬式管制門，把它裝設完成。」

恐嚇文引發恐慌，刑事局強調，網路發文都有數位軌跡，會針對恐嚇社會言論啟動偵辦，絕不寬貸。而高雄聖誕生活節等大型活動，這2天也隨處可見巡邏員警，警方甚至出動空拍機，從上空掌握人流數量及現場狀況。

高雄市警新興分局副分局長林鑫宏表示，「警察局、經發局以及捷運局等相關市府單位，有成立聯合指揮平台，我們會全面做人流、車流的監控，並機動來做警力的部署跟調派。」

高雄市民陳先生說：「出門還是會注意一下，如果說有一些比較不一樣，可能有一些什麼，人群有在奔跑什麼，還是要小心一點。」

隨機攻擊案讓人民警覺性提高，不只高雄，有遊客20日發文在台南美術館2館看到不明煙霧，館方及當地人澄清，水霧是日本霧雕藝術家的地景藝術作品，開館日都會定時施放，但若影響到用路人視線就會立刻停止。