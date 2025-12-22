轉傳貼文「張文我兄弟」涉恐嚇5萬交保 男大生親友幫喊冤

電機系陳姓男大生轉發恐嚇貼文遭調查局人員帶回偵辦。（圖／翻攝畫面）

台北捷運台北車站、中山商圈及誠品南西一帶19日發生隨機攻擊事件，釀成4死11傷。事後網路出現疑似「接力攻擊」的恐嚇言論，引發社會不安。檢警追查期間，一名就讀電機系的陳姓男大生因轉傳相關貼文，遭檢方依恐嚇公眾罪嫌送辦，訊後以五萬元交保。對此，陳男喊冤自己想幫忙破解帳號，卻不慎勿踩法律紅線。

案發後網路流傳多則具威嚇性的留言如「張文我兄弟」、「下一個地點高雄車站」，檢警比對6個相關IP位址後，發現其中1個指向陳姓男大生，橋頭地檢署隨即指揮市調處人員拘提到案。陳男到案後表示，自己並非原始發文者，轉傳貼文的本意是提醒大眾注意安全，並非意圖散播恐嚇。

檢方進一步調查發現，原始發文者的IP位址分別來自越南與新加坡，與陳男無直接關聯。不過，由於陳男轉傳時未清楚標示提醒或警示用途，仍被認定行為涉及恐嚇公眾罪嫌，但考量無羈押必要，裁定以5萬元交保。

根據《自由時報》報導，陳男曾嘗試自行找出原始發文者，甚至試圖破解相關帳號密碼，未料行動失敗且留下紀錄，反而使自己誤踩法律紅線。事件曝光後，不少同學與網友為他抱不平，認為其動機並非惡意，也有司法實務人士指出，轉傳敏感言論時若未清楚說明目的，仍可能構成法律風險，擔憂此案可能會對陳男的前途造成影響。

