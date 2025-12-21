轉傳「張文我兄弟」恐嚇言論 白目男被捕5萬交保

警方逮捕一名轉傳散布網路恐嚇攻擊文的陳姓男子，訊後五萬元交保(圖：民眾提供)

造成4死11傷的張文無差別攻擊事件，造成社會極大震撼，沒想到19日事發當晚，竟然還有人在社群平台Threads上發文稱「張文我兄弟」甚至放話12/25要在高雄車站完成他未完成的任務，檢警調發現後，隨即組成專案小組追查，昨天查出一名陳姓男子涉嫌轉傳這則恐嚇文，警訊後依涉犯恐嚇公眾罪嫌移送橋頭地檢署，檢察官複訊後諭知交5萬元交保候傳。至於真正的發文者，目前還沒有抓到。

橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山表示，這名陳姓男子涉嫌轉傳散布Threads上這篇「張文我兄弟」的恐嚇文，檢方認為恐嚇公眾行為已嚴重危害社會大眾安全，指揮法務部調查局資安工作站及高雄市調處鳳山站，在昨天執行搜索後，拘提這名被告陳姓男子到案。經檢察官訊問後，認為被告犯罪嫌疑重大，諭知新台幣伍萬元交保候傳。

其實臺灣高等檢察署在張文攻擊案後，為避免恐怖攻擊事件發生，已責成全國各地檢署成立防範恐怖攻擊應變小組，檢方呼籲民眾切勿於網路或社群媒留言或轉恐嚇公眾安全言論，以避免造成民心恐懼及影響社會安定。