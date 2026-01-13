轉傳「李在明兒子免役」假消息！ 南韓在野黨人士庭上認錯：被假新聞騙了

李秀正先前在臉書誤指李在明的2個兒子沒有當兵。（翻攝自이수정 臉書）

在 2025 年韓國大選期間，針對現任總統李在明家族的抹黑風暴持續延燒。曾任大選發言人的國民力量黨（現在野黨）水原市黨部主委李秀正（Lee Soo-jung），因在社群平台散布「李在明2名兒子皆免服兵役」的虛假言論，遭到提起公訴。南韓檢方今（13日）正式向法院求處500萬韓元（約新台幣10萬7千元）罰金。

10秒快手轉發換來官司！檢方指控：公然造謠

根據《韓聯社》報導，水原地方法院審理資料，李秀正被控違反《公職選舉法》（發布虛假事實、誹謗候選人）及《資訊通信網法》（名譽毀損）。檢察官在結案公判中指出，身為具社會影響力的政治人物，在選前散布攸關大眾敏感神經的「兵役問題」假消息，情節重大，應予以裁罰。

事實上，李在明的兩名兒子均已合法履行兵役義務，並非如貼文所言「全家免役」。李秀正當時在臉書發文後，僅9分鐘便發現資訊錯誤並刪除，但仍遭民主黨報警提告。

辯方律師求情：行程太趕「誤信假消息」

李秀正身穿著灰色西裝外套、黑色西裝褲現身法庭。其辯護律師在最後辯論中表示，李秀正當時完全沒有傷害候選人的意圖，單純是「誤信假訊息」。

「被告在發現錯誤後9分鐘內就刪文並公開致歉，對選情的影響極微。」律師強調，若因此被處以重刑進而喪失被選舉權，對其政治生涯過於沉重，希望能參考過往類似案例予以緩刑。

李秀正庭上自責：自嘲「愚蠢」盼給予為民服務機會

李秀正在最後陳述中語帶哽咽地表示，選舉期間手機群組訊息爆炸，當時她正處於密集的移動行程中，未能靜下心來查證。「現在回想起來，我對自己竟然會被那種荒謬的假新聞騙倒，感到非常自責與愚蠢。」

她對因疏忽而造成社會混亂，以及對李在明總統及其子女造成的傷害深表歉意，並哀求法官：「請體察我的真心，給我最後一次為地方服務的機會。」

判決將成指標：韓國嚴查「網路黑函」風氣

隨著李在明政府上台後，韓國司法體系對於大選期間的網路流言展開清算。李秀正案的判決結果，將成為未來處理類似「政治人物轉發假消息」責任邊界的參考標準。本案預計將於下個月5日下午2點正式宣判。

