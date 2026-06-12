轉傳YouTube連結要注意！新分享功能恐曝光頻道名稱、頭貼 網友驚呼沒發現

[FTNN新聞網]實習記者盛琳／綜合報導

習慣用YouTube分享影片給親友的民眾要留意了。YouTube近期正逐步向全球用戶推出新版影片分享機制，不少用戶發現，透過App分享影片時，接收者除了能看到影片內容外，還可能直接看見分享者的頻道名稱、使用者名稱（Handle）及個人資料圖片。消息曝光後，引發不少網友擔憂隱私問題，尤其是平時希望維持匿名身分的用戶與創作者，更擔心個人資訊因此曝光。

YouTube近期測試全新影片分享功能，用戶轉傳連結時恐主動曝光個人頻道名稱與頭貼，引發隱私外洩隱憂。（示意圖／Unsplash）

根據《The Verge》報導，YouTube此次調整主要是為了強化平台內部的社交互動與私訊功能。新機制上線後，系統會在分享影片時同步帶入分享者的帳號資訊，讓接收方能清楚知道影片來源，甚至可進一步透過YouTube帳號建立聯繫。換言之，分享行為不再只是單純傳送網址，而可能連同部分個人資料一併顯示。

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隨著功能陸續推送，已有不少海外用戶在社群平台分享實際案例。部分人指出，過去只需複製連結即可完成分享，如今在特定分享方式下，卻可能同步顯示個人頻道資訊，讓不少人直到被提醒後才發現。由於許多用戶平時僅將YouTube作為觀看影片用途，未必希望公開自己的帳號身分，因此也有網友呼籲，在分享影片前應先確認分享方式與顯示內容，避免無意間曝光個人資訊。





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