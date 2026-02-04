轉元年出運股 H200受惠股出列
輝達(NVDA)執行長黃仁勳結束元月底以的訪台行程，受美股於期間漲跌互見影響，以及台股指數創新高後的修正走勢，台股未如預為掀起「仁來瘋」效應，不過黃仁勳於元月31日晚間，在邀請AI供應鏈高層的「兆元宴」中透露，輝達今年對晶片需求持續增加，未來十年台積電(2330)晶片產能將成長100%，其中輝達的需求就翻倍成長。
市場解讀輝達今年晶片有倍增的成長動能，除了新一代Vera Rubin平台架構下的晶片外，也為H200晶片後續出口大陸埋下伏筆，一旦大陸解禁，更被視為台廠供應鏈的一大紅利。
輝達擬建第二座總部 打造在台灣最完整AI基地
黃仁勳1月29日至2月2日的訪台行程，對台股及台廠供應鏈個股因盤勢修正關係，並未實質掀起預期的「仁來瘋」效應，但從其本次行程中大致歸納出幾項核心重點，包括輝達除了在北士科T17、T18原有土地上，計畫打造「星艦3.0」的台灣企業總部外，也計畫再於北士科西側的洲美國小預訂地，增設興建輝達第二座總部，企圖打造輝達在台灣最完整的AI基地，目的在就近串聯周邊台廠供應鏈，將群聚效應發揮至極大化。
除此，黃仁勳表示，全球AI基礎建設需求強到難以想像，新一代Vera Rubin平台需求極為強勁，且Vera Rubin平台為首個所有關鍵晶片全新設計，包括Vera CPU、Rubin GPU、CX8網路晶片、NVLink交換器、Spectrum-X交換器與BlueField DPU等，目前都已進入全面量產階段，且與台廠供應鏈合作進展順利，並盛讚台積電的執行力。
輝達晶片需求還要翻倍 「兆元宴」固椿意味濃厚
31日晚間，黃仁勳於宴請台廠供應鏈高層的「兆元宴」中致詞時透露，輝達對晶片的需求持續增加，未來十年台積電的晶片產能將成長100%，其中僅輝達的需求也是翻倍增加。
面對黃仁勳多次強調輝達今年對晶片的需求成長倍增，國內券商法人評估認為，Vera Rubin平台今年進入量產階段，對台積電N3先進製程與先進封裝(CoWoS)的產能需求也將持續倍增，預期將帶動台股供鏈中的先進封裝、測試，以及相關的載板、散熱、電源供應等的出貨與營收動能。
而為確保相關供應鏈生產製程能夠順利與穩定出貨，此行安排「兆元宴」的固椿意味濃厚。
至於市場關注美國政府核准輝達H200晶片銷往中大陸市場部分，於黃仁勳29日抵台前夕，外電路透社報導中國已正式批准輝達H200晶片的進口申請一事，黃仁勳抵台後澄清表示，該項報導為假新聞。
他說，目前H200的相關進口許可，仍在最終審核階段，中國方面尚未正式核准，也未收到任何訂單。
H200大幅優於華為晶片效能 中方可能透過特殊審批進口
理周投研部指出，輝達H200晶片為原先銷住中國H20晶片的進階版，且為輝達旗下功能第二強的AI晶片，川普政府為保持美國AI市場競爭優勢，一度禁止H200出口至中國，經過黃仁勳去年底赴海湖莊園與川普洽談後，川普態度出現轉折，並於今年元月13日核准H200有條件銷往中國，並採取25%關稅分潤機制。不過隨後中國海關卻意外宣布禁止H200輸入。
分析中國限制H200晶片輸入，主要係扶持其本土半導體產業有關，但實際上中國目前的華為等廠生產的晶片效能，僅達H20的功率，若與H200高階算力標準，與前一代H20比較，兩者相差6.7倍功效。
而目前中國雖然原則上禁止進口，主要是因美中科技角力，使H200成為關鍵引爆點，但後續對於學研機構及國家實驗室等組織，仍有機會透過特殊審批的方式進口。
而黃仁勳於1月23日抵達上海，隨後於26日轉赴北京，以及28日返回深圳的行程，預料多和爭取H200開放進口及商談訂單有關。
全球AI晶片仍然供不應求 70萬顆H200晶片市場搶手貨
法人表示，H200晶片單顆定價約2.7萬美元，8晶片模組的報價可達21.4萬美元，在川普政府宣布開放H200晶片銷住中國後，即傳出包括阿里巴巴、騰訊及字節跳動三家公司單季下單量達40萬顆，估計今年至少需求達200萬顆，換算全年至少約有540億美元(約合新台幣1.7兆元)的訂單規模。
截至目前為止，輝達AI晶片市占率仍居市場龍頭地位，且輝達不斷推陳出新，約每半年時間即推出新一代高效能晶片，以中國市場來說，繼H20晶片之後，對H200的需求仍然強勁，即便目前中國將其列為禁止輸入項目，短期內對輝達可造成訂單調整波動，但在全球AI晶片仍處於供不求的狀況下，估計輝達目前庫存約70萬顆的H200晶片，亦可望轉賣至其他地區國家，如中東，或是由亞馬遜或微軟等美系客戶補上。
H200晶片採用台積電N4製程，單片面積為814毫米平方，內含800億個電晶體，需要消耗CoWoS 2.5D先進封裝產能。據了解，輝達今年已預訂台積電CoWoS產能80萬至85萬片，佔台積電年度總產能一半以上，而該部分尚未計入中國H200晶片訂單。
因此，黃仁勳結束中國訪問後，於29日抵台，優先拜訪台積電創辦人張忠謀與董事長魏哲家，也是為了因應中國一旦開放H200晶片進口，協調台積電的CoWoS產能配置，以便能在最短時間內銜接供應出貨。
盤點H200供應鏈受惠個股 投資人可趁震盪逢低佈局
若H200順利獲得鬆綁，除了台積電必須加緊擴充產線因應外，包括台股中的CoWoS設備、廠務及H200供應鏈等個股也將直接受惠，且預期中國市場中具研究型、特定用途採購需求者，對GPU伺服器整機與系統組裝仍有龐大需求。
因此，包括台積電的晶片，封測的日月光(3711)、京元電(2449)，散熱系統的雙鴻(3324)，電源供應器的台達電(2308)，與鴻海(2317)、緯創(3231)、廣達(2382)等伺服ODM廠，以及板卡的微星(3772)、技嘉(3762)等(如表)供應鏈廠可望接到更多訂單，同時也將為輝達今年挹注營收成長動能。
理周投研部表示，黃仁勳近期積極穿梭於大陸與台灣兩地間的動作，主要與開拓中國市場爭取訂單，以及鞏固台廠晶片供應及AI伺服器穩定出貨有關，市場一致看好後續新一代Vera Rubin平台的需求成長動能，與預期中國後續對H200晶片鬆綁的利基，投資人亦可預做準備及早於台股中逢低佈局。
發行人語 > FED主席與市場信心
全球理財觀 > 華許的美債熊陡有利銀行業 壓抑科技股本益比
高資產一籃子黑馬股 > 多方倉博智小賺1.5元 空方倉整體共賺31.9元
理周戰情室 > 法人認養營收雙增績優股 美股回神反彈轉強 台灣外銷訂單創高
封面故事 > CPO商轉元年出運股 輝達H200受惠股出列
公司Call Memo > 聯電2026資本支出再創五年新低
許江鎮博士解法說 > AI需求帶動電源與ICT成長 台達電營運續看旺
飆股鑫天地 > 2025年營收新高 今年可望再攀升
500萬投資組合實戰擂台 > 一詮賺22萬元 聯昌賺6.9萬元 周獲利17.07萬元
選股早知道 > SpaceX Stargaze星敏感器概念股
AI智能交易 > 多頭結構未變 市場進入高檔輪動新階段
價投實踐家 > 當賈維斯遇上袁天罡 從Moltbot看推背圖的演算法終局
港股投資風享 > 短期高位震盪 港股中期趨勢仍積極
財經趨勢透視鏡 > 布局AI護城河 參與台股成長行情
房市放大鏡 > 2026馬年房市運勢六大變數預測
解碼房市 > 小宅太夯「煞」難避 專家傳授居家風水「解煞」之道
理善大家來 > 有願就有力 絕處逢生
理財我最大-寶山會客室 > 葉采糖以「蜂巢永續」經營哲學 重寫泉發蜂蜜百年品牌永續價值鏈
其他人也在看
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
具俊曄授權「完整還原」大S生前搶救時間線：永遠不要忘記她
藝人大S（徐熙媛）2025年病逝，享年48歲，逝世滿一周年，除了丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像、近期正式揭幕，南韓節目《名人生老病死的秘密》也首度完整還原了大S病逝前幾日的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是由具俊曄授權，為的是希望所有愛大S的人，請永遠不要忘記她。
大S揭幕儀式完成！具俊曄癡心守墓1年「突爆回韓國」 關鍵主因曝光
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。而農曆春節即將到來，外界關心守墓大S一年的具俊曄，過年怎麼過？據了解，在這個家家團聚的重要節日，他留在台灣機率不大，很有可能返回韓國，陪媽媽和姊姊一起過年。蔡維歆
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
不想再忍2小時通勤和耳鳴！她「裸離」反而存錢更快：找回健康、回鄉不再是犧牲選項｜好宅報報
都市化造成工作機會高度集中，但薪資成長速度，卻遠遠追不上房租與生活成本的上漲，對越來越多年輕世代來說，留在城市不再等同於累積未來，更多時候只是被迫成為社畜。今年30歲的育苹，北上進入醫療體系工作，雖暫居親戚家，免額外負擔房租，但高壓的生活節奏讓健康亮紅燈、只能選擇裸離；直到返鄉回到社區工作，才深刻體悟到，真正改變生活品質的並非收入的絕對高低，而是工作、居住與生活成本之間能否達成平衡。
不只黃仁勳 「這個人」也讚華為：只落後短短一步
英特爾行政總裁陳立武表示，近期在招聘晶片設計師時，驚訝得悉中國華為已招攬約100名頂尖設計師，並認為華為只落後短短一步，稍微不注意，很可能被迎頭趕上。
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
張忠謀坐輪椅與黃仁勳餐敘 遭酸「富可敵國又怎樣？」許美華怒批：無知到可笑
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導輝達執行長黃仁勳上月29日訪台，除參加輝達台灣公司尾牙外，也與台積電創辦人張忠謀見面餐敘，兩人在粵式餐廳「榕居」共進...
下班衝一波！威力彩狂飆9.7億 神明點名「4生肖、星座」財星爆衝
頭獎一路累積、彩金衝破天花板，威力彩再度點燃全民追夢熱潮。隨著頭獎持續槓龜，獎金飆升至9.7億元，不少民眾躍躍欲試，命理圈也掀起討論熱度，直指部分生肖與星座正逢財運高峰期。威力彩上期開獎，貳獎共開出4注，每注各得1344萬1113元，分別獎落台北市、桃園市及花蓮縣，但頭獎依舊從缺，已連續28期未開出，累積彩金推升至上看9.7億元，再度成為話題焦點。林宜君
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光 秒逼哭他
大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導
具俊曄休息室淚崩「邊哭邊寫大S名字」 他揭1件事哽咽：淚水再也忍不住
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年2月因病猝逝於日本，消息一出令各界相當不捨，2日是她逝世一週年，當天S家人與演藝圈好友齊聚金寶山...
追思大S雕像揭幕 親友齊聚但「兒女未現身」家屬說明
（娛樂中心／綜合報導）女星徐熙媛（大S）逝世滿一周年，家屬昨（2）日於新北市金寶山為她揭幕紀念雕像，引發外界高 […]
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
威力彩再槓「頭獎飆9.7億」 「4星座」這天財運轉旺！
生活中心／江姿儀報導隨著春節腳步接近，過年氛圍越來越濃厚，寒冷的冬季也將進入尾聲，4日（本週三）迎來二十四節氣中的「立春」。近期不少民眾趁機買樂透、刮刮樂碰碰運氣，年前力拚一舉翻身致富，今（2日）威力彩連槓28期，目前頭獎上看9.7億元。沒中獎別氣餒，清水孟國際塔羅小孟老師分享「4星座」，立春後喜獲財神眷顧，包括「雙子座、巨蟹座、魔羯座、天秤座」，可趁財運旺時買樂透或刮刮樂，有望中大獎。
台玻(1802)、華邦電(2344)...金馬年能抱股過年？台股贏家張真卿10檔口袋名單曝光：看好「漲價三傑」再賺5成
金馬年是否可以抱股過年？台股贏家張真卿認為，在內資持續、外資回頭的雙重推力下，今年台股依舊好戲可期，尤其看好「漲價三傑」，未來有3至5成以上的獲利空間。
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。