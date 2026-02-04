轉元年出運股 H200受惠股出列

輝達(NVDA)執行長黃仁勳結束元月底以的訪台行程，受美股於期間漲跌互見影響，以及台股指數創新高後的修正走勢，台股未如預為掀起「仁來瘋」效應，不過黃仁勳於元月31日晚間，在邀請AI供應鏈高層的「兆元宴」中透露，輝達今年對晶片需求持續增加，未來十年台積電(2330)晶片產能將成長100%，其中輝達的需求就翻倍成長。

市場解讀輝達今年晶片有倍增的成長動能，除了新一代Vera Rubin平台架構下的晶片外，也為H200晶片後續出口大陸埋下伏筆，一旦大陸解禁，更被視為台廠供應鏈的一大紅利。

輝達 擬建第二座總部 打造在台灣最完整AI基地

黃仁勳1月29日至2月2日的訪台行程，對台股及台廠供應鏈個股因盤勢修正關係，並未實質掀起預期的「仁來瘋」效應，但從其本次行程中大致歸納出幾項核心重點，包括輝達除了在北士科T17、T18原有土地上，計畫打造「星艦3.0」的台灣企業總部外，也計畫再於北士科西側的洲美國小預訂地，增設興建輝達第二座總部，企圖打造輝達在台灣最完整的AI基地，目的在就近串聯周邊台廠供應鏈，將群聚效應發揮至極大化。

除此，黃仁勳表示，全球AI基礎建設需求強到難以想像，新一代Vera Rubin平台需求極為強勁，且Vera Rubin平台為首個所有關鍵晶片全新設計，包括Vera CPU、Rubin GPU、CX8網路晶片、NVLink交換器、Spectrum-X交換器與BlueField DPU等，目前都已進入全面量產階段，且與台廠供應鏈合作進展順利，並盛讚台積電的執行力。

輝達 晶片 需求還要翻倍 「兆元宴」固椿意味濃厚

31日晚間，黃仁勳於宴請台廠供應鏈高層的「兆元宴」中致詞時透露，輝達對晶片的需求持續增加，未來十年台積電的晶片產能將成長100%，其中僅輝達的需求也是翻倍增加。

面對黃仁勳多次強調輝達今年對晶片的需求成長倍增，國內券商法人評估認為，Vera Rubin平台今年進入量產階段，對台積電N3先進製程與先進封裝(CoWoS)的產能需求也將持續倍增，預期將帶動台股供鏈中的先進封裝、測試，以及相關的載板、散熱、電源供應等的出貨與營收動能。

而為確保相關供應鏈生產製程能夠順利與穩定出貨，此行安排「兆元宴」的固椿意味濃厚。

至於市場關注美國政府核准輝達H200晶片銷往中大陸市場部分，於黃仁勳29日抵台前夕，外電路透社報導中國已正式批准輝達H200晶片的進口申請一事，黃仁勳抵台後澄清表示，該項報導為假新聞。

他說，目前H200的相關進口許可，仍在最終審核階段，中國方面尚未正式核准，也未收到任何訂單。

H200大幅優於華為 晶片 效能 中方可能透過特殊審批進口

理周投研部指出，輝達H200晶片為原先銷住中國H20晶片的進階版，且為輝達旗下功能第二強的AI晶片，川普政府為保持美國AI市場競爭優勢，一度禁止H200出口至中國，經過黃仁勳去年底赴海湖莊園與川普洽談後，川普態度出現轉折，並於今年元月13日核准H200有條件銷往中國，並採取25%關稅分潤機制。不過隨後中國海關卻意外宣布禁止H200輸入。

分析中國限制H200晶片輸入，主要係扶持其本土半導體產業有關，但實際上中國目前的華為等廠生產的晶片效能，僅達H20的功率，若與H200高階算力標準，與前一代H20比較，兩者相差6.7倍功效。

而目前中國雖然原則上禁止進口，主要是因美中科技角力，使H200成為關鍵引爆點，但後續對於學研機構及國家實驗室等組織，仍有機會透過特殊審批的方式進口。

而黃仁勳於1月23日抵達上海，隨後於26日轉赴北京，以及28日返回深圳的行程，預料多和爭取H200開放進口及商談訂單有關。

全球AI 晶片 仍然供不應求 70萬顆H200 晶片 市場搶手貨

法人表示，H200晶片單顆定價約2.7萬美元，8晶片模組的報價可達21.4萬美元，在川普政府宣布開放H200晶片銷住中國後，即傳出包括阿里巴巴、騰訊及字節跳動三家公司單季下單量達40萬顆，估計今年至少需求達200萬顆，換算全年至少約有540億美元(約合新台幣1.7兆元)的訂單規模。

截至目前為止，輝達AI晶片市占率仍居市場龍頭地位，且輝達不斷推陳出新，約每半年時間即推出新一代高效能晶片，以中國市場來說，繼H20晶片之後，對H200的需求仍然強勁，即便目前中國將其列為禁止輸入項目，短期內對輝達可造成訂單調整波動，但在全球AI晶片仍處於供不求的狀況下，估計輝達目前庫存約70萬顆的H200晶片，亦可望轉賣至其他地區國家，如中東，或是由亞馬遜或微軟等美系客戶補上。

H200晶片採用台積電N4製程，單片面積為814毫米平方，內含800億個電晶體，需要消耗CoWoS 2.5D先進封裝產能。據了解，輝達今年已預訂台積電CoWoS產能80萬至85萬片，佔台積電年度總產能一半以上，而該部分尚未計入中國H200晶片訂單。

因此，黃仁勳結束中國訪問後，於29日抵台，優先拜訪台積電創辦人張忠謀與董事長魏哲家，也是為了因應中國一旦開放H200晶片進口，協調台積電的CoWoS產能配置，以便能在最短時間內銜接供應出貨。

盤點H200供應鏈受惠個股 投資人可趁震盪逢低佈局

若H200順利獲得鬆綁，除了台積電必須加緊擴充產線因應外，包括台股中的CoWoS設備、廠務及H200供應鏈等個股也將直接受惠，且預期中國市場中具研究型、特定用途採購需求者，對GPU伺服器整機與系統組裝仍有龐大需求。

因此，包括台積電的晶片，封測的日月光(3711)、京元電(2449)，散熱系統的雙鴻(3324)，電源供應器的台達電(2308)，與鴻海(2317)、緯創(3231)、廣達(2382)等伺服ODM廠，以及板卡的微星(3772)、技嘉(3762)等(如表)供應鏈廠可望接到更多訂單，同時也將為輝達今年挹注營收成長動能。

理周投研部表示，黃仁勳近期積極穿梭於大陸與台灣兩地間的動作，主要與開拓中國市場爭取訂單，以及鞏固台廠晶片供應及AI伺服器穩定出貨有關，市場一致看好後續新一代Vera Rubin平台的需求成長動能，與預期中國後續對H200晶片鬆綁的利基，投資人亦可預做準備及早於台股中逢低佈局。

