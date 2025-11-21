轉動人生 改變命運(10)－中醫師分享樂活「心」之道

沈睦森強調氣血足則筋骨強，個性也會影響筋骨和血管健康，鼓勵民眾以歡喜心度過每一天。

「百善『笑』為先」，為什麼沈睦森中醫師要在診間的醒目處放上這句話？根據世界衛生組織在2025年9月發布的新數據，全球10多億人有精神健康問題，而焦慮和抑鬱等疾患造成巨大的人員和經濟損失。沈睦森提到，90%疾病與情緒有關，委屈、糾結、憤怒、憂鬱、壓抑等等負面情緒的影響力比細菌病毒侵蝕力更強，它會攻擊免疫系統，再加上慢性壓力是許多慢性疾病的重要誘發和惡化因子，也會影響筋骨和血管的健康。

沈睦森回想入太極門練功當天，師父教他第一件事就是改脾氣，脾氣不是只有壞脾氣，也包括焦慮、恐懼等。二十多年來，「練氣」就是練習自己情緒不受波動，保持身心健康平衡以及正確飲食，適度調整生活作息，遠離不正常習性，進而使免疫功能正常運作。沈睦森體悟到養生從養心開始。每天流汗就是排毒，但最難的就是「心毒」，像是愛比較、愛計較、常感到委屈受害或自卑，他經常鼓勵病患，用「C」（笑嘻嘻）過生活，只要露出微笑，大腦就會積極分泌三種能產生快樂的激素：血清素、多巴胺、腦內啡，刻意的笑就有療效！

「吐納肺腑，活動筋骨。」是乾隆皇帝的養生八字訣。沈睦森提到，筋骨越軟越好，越柔軟氣血運行也會越順暢，如果發現早上起床時全身僵硬、痠痛，表示身體的品質已經在走下坡。當人在緊張時，呼吸會比較急促；放鬆時呼吸就會順暢，所以也要時時提醒自己放慢腳步，氣息就會比較平穩。「心主血，肺主氣。」心肺會互相影響，心為君主、肺為宰相，心肺功能很重要，氣血足、百病除，氣血只要足夠，疾病就不會上身。

病毒與人類的戰爭自古沒有停過，有時候病毒贏了、有時候人類贏了，就是一種動態的平衡。沈睦森表示，病毒也教會我們很多事情，讓我們知道人類其實很渺小，所以做人要謙卑，不要破壞大自然、破壞資源，這也是病毒帶給人們的一些提醒，我們也從病毒身上學到自然之道的功夫。

他認為「預防」很重要，特別介紹一個保命祕方：太極門的防疫要領「三不五多」與「六絕招」：「三不」即是不緊張、不憂慮與不生氣，了解正確資訊就不會緊張，保持關心但不過於擔心，身心就能平衡；「五多」是多洗手、多喝溫開水、多歡喜、多運動與多防範，增強免疫機制，關注疫情訊息多加防範；「六絕招」則是勤洗手、戴口罩、保持安全社交距離、避免觸碰眼睛口鼻、做好呼吸運動提升肺活量與維持正向思考。

「有時候我們先天可能比較不好，但是可以透過後天保養。」沈睦森談到自己是個早產兒，甚至長輩都認為他可能養不活，在太極門練氣功二十多年了，一路走來始終如一，包括身材都沒變。他體悟到「改脾氣、養心神」是養生的核心，而且練氣養生有五易：簡單、方便、安全、有效、到老都可用！

他提到《黃帝內經》早有「百病生於氣」的論述，怒則氣上、悲則氣消、恐則氣下、驚則氣亂、思則氣結，皆顯示情緒直接影響氣血運行。「心情好，吃什麼都補；脾氣改好，很多疾病自然好轉。」沈睦森將中醫理論與生活智慧結合，提出「改脾氣、養心神、快樂無所不在」的養生哲學。鼓勵大家，養生不只是身體鍛鍊，更是心境修養，要常按「快樂按鈕」，少碰「炸彈」。

讓全民健保變「全民保健」

養生不是被迫改變生活，而是防止美好的生活被疾病改變。面對超高齡社會，我們應將「全民健保」轉化為「全民保健」。透過均衡飲食、規律運動、正確姿勢，並結合能促進身心平衡、強化筋骨的養生法，每個人都能積極地為自己的健康超前部署，活出更強筋骨、更健康的樂活人生！

三不五多六絕招 （http://www.aneoc.org/zh/featurevideo/program/401/show）