轉動人生 改變命運(10)－新陳代謝科醫師分享 逆轉三高秘訣

依據衛福部2024年十大死因統計資料顯示，心臟疾病及腦血管疾病分別為國人死因第2名及第4名，且國人死於三高（高血壓、高血糖、高血脂）慢性病人數約6萬2,000人，占總死亡人數30%，已超越癌症死亡人數5萬4,000人。這些看似普遍的慢性病，實則是心臟疾病與腦中風等重大心血管事件的潛在推手，但若從飲食管理、運動、生活習慣與情緒管理四大面向正確著手，就可望逆轉，能有效控制並改善三高問題。

如何透過「吃、動、睡」三大面向預防糖尿病與三高？內分泌新陳代謝科主治醫師黃莉棋指出，飲食應從「三低一高」原則著手。低油、低糖、低鹽與高纖：避免油炸與高脂食物；減少含糖飲料與甜點，水果含天然糖分也須適量；避免加工食品與高鈉調味料，選擇天然香料如薑、蒜、胡椒替代鹽；多吃蔬菜、全穀類、豆類與海藻，每日至少五份以上，蔬果汁應保留渣，以保留膳食纖維。

「要建立運動習慣，以『規律、漸進、安全』為原則」黃莉棋強調，每週至少進行150分鐘的中強度運動（如快走、游泳、騎腳踏車），就可有效改善三高，也可減重。三高患者應採漸進式運動，避免激烈活動，即使分段累積完成運動，效果也等同一次完成。運動前應先量測血壓與血糖，避免低血糖或高血壓發作。選擇安全環境，穿著合適服裝與止滑鞋，避免在極端氣候下運動。她非常推薦大家健走，因健走被證實比慢跑更能有效降低三高，對長者是最安全且有效的運動，她鼓勵長者每日適度活動，在家也能動起來。

進入冬天，黃莉棋提醒民眾，年長者冬季外出更要注意保暖，避免清晨活動，以免因天寒導致血管收縮引發不適。此外戒菸、戒酒、維持規律作息與充足睡眠，也是重要保健關鍵。除戒除不良習慣外，更要定期健康檢查或量測，掌握自己的血壓、血糖與膽固醇數值。

情緒與壓力會影響三高，黃莉棋建議避免過度焦慮，培養興趣、參與社交活動，有助於提升生活品質與心理健康。「健康不是靠吃藥，而是靠自己創造與維持。」她談到年輕時因工作壓力大、常感冒，心情低落，病人不聽話，就會生氣指責病人，導致甲狀腺機能亢進。

因緣際會成為太極門弟子，透過氣功讓她放鬆身心、提升免疫力與覺察自我，並保持正向思維。她認為醫學無法治癒壓力與不快樂，而在太極門的練功讓她找到了內在的快樂能量，並在看診時將這份能量傳遞給病人，讓看診變成一種享受。現在再繁忙的工作，依然可以保持愉快心情與充沛體力。「高興也是一天，不高興也是一天，選擇歡喜面對生活，健康自然跟著來。」現在就是最好的開始。