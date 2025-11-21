轉動人生 改變命運(10)－脊椎健康的隱形危機 護理師談修復與保健守則

退休資深護理師張淑貞提醒，正確的姿勢，搭配適度伸展，改善脊椎壓力，強化脊椎的運作與保養之道。（左圖）



張淑貞退休後常有機會跟著太極門親善文化訪問團到世界各地推展愛與和平。（右圖）

▲退休資深護理師張淑貞提醒，正確的姿勢，搭配適度伸展，改善脊椎壓力，強化脊椎的運作與保養之道。（左圖）



張淑貞退休後常有機會跟著太極門親善文化訪問團到世界各地推展愛與和平。（右圖）

脊椎是支撐人體結構的核心，也是神經系統的中樞通道。根據台灣家庭醫學醫學會統計，高達80%的國人在一生中至少會經歷一次下背痛；椎間盤病變問題也呈現年輕化趨勢，十年內就醫人數增加了四成，目前已突破75萬人。

現代人因姿勢不良、缺乏運動，讓脊椎承受過度壓力。曾經任職三軍總醫院與仁愛醫院的退休資深護理師張淑貞提醒，正確的站、坐、臥姿，搭配適度伸展，改善脊椎壓力，強化脊椎的運作與保養之道。

她談到許多日常習慣都是脊椎的「隱形殺手」，如三七步的站姿會導致脊椎側彎、腰痠背痛、骨盆歪斜；如半躺臥、斜靠、翹二郎腿、雙腳縮捲靠胸的坐姿等，容易對脊椎或膝蓋造成負擔；側臥軟沙發時，讓脊椎呈C字形時，也會讓腰椎變形並壓迫尾椎。

她建議搬重物應改用蹲姿，啟動核心肌群發力；睡眠姿勢平躺時腰部應貼平床或地板，若無法貼平，可在腰下墊毛巾或軟墊來支撐自然弧度。仰躺時，膝蓋下也可墊枕頭有助於放鬆腰大肌；側臥時須確保脊椎呈一直線，枕頭高度也應使頭部與脊椎成水平，避免頸椎壓迫，並在膝蓋間放置枕頭，以減少髖骨的扭轉及減輕腰椎壓力。若長期忽略姿勢而造成脊椎移位，容易造成椎間盤突出，進而壓迫神經，導致疼痛與退化。

除了姿勢調整，飲食也是重要一環。張淑貞表示，椎間盤是脊椎間的緩衝墊，髓核主要由膠原蛋白與水分構成，隨著年齡增長會逐漸流失，飲食補充膠原蛋白也很重要，建議攝取天然食材例如南瓜豆漿、吉利丁果凍等，既美味又能延緩脊椎老化。搭配均衡飲食、多喝水與運動，能維持椎間盤的含水量與彈性。

練氣矯正脊椎與肌群，是最自然的修復方式

「透過正確的姿勢、持續練功與營養補充，不僅能減緩脊椎退化，更能提升整體功能與生活品質。」張淑貞以自己在太極門練功經驗表示，練功、立姿、打坐皆能糾正脊椎肌群，達到保健與復健效果。練氣功不只是姿勢的調整，更是對身體深層結構的覺察與修復。張淑貞強調，這不只是保健，更是一種對自己身體的尊重與愛護。她鼓勵大家在平日中覺察身體、調整姿勢，從而找到屬於自己的「脊椎健康密碼」。

張淑貞擔任護理工作三十幾年，每天接觸生老病死，看到邁入暮年的種種不適，更加心疼自己的父親。年逾八十歲的父親，有一天起床時發現雙腳不聽使喚，個性急躁的他呼天搶地、情緒崩潰，經檢查因椎間盤凸出壓迫坐骨神經，導致雙腿無力，行動困難，開刀後恢復又不如預期。家人每隔幾天就要送父親到醫院治療，兩地奔波，生活品質大受影響。她帶父親進入太極門練氣功，數月後父親竟能踢正步，全家感動不已，除此之外還有意外收穫：父親在太極門有許多師兄姊的陪伴，不只得到身體健康，連脾氣也變好，常常笑呵呵。張淑貞說，「而我們家也從常進出醫院，轉變成隨時進出好吃好玩的地方，這才是子女希望給親愛的父母的晚年生活啊。」