轉動人生 改變命運(10)－醫護開講保健密碼全方位找回活力人生

2025年，台灣將邁向一個重要的里程碑——65歲以上老年人口比例預計將超過20.8%，正式進入「超高齡社會」。這場被視為全球老化速度最快的海嘯之一，使得與年齡相關的慢性病和退化問題，成為每個家庭的日常挑戰。面對多重健康風險，預防與養生之道的重要性日益突顯。重陽節期間，太極門各道館舉辦公益講座，由中西醫與護理專家深入解析脊椎保健、糖尿病與三高管理以及情緒調適等熱門議題，提供民眾切身的養生保健指南。

本專題深入系列報導

●新陳代謝科醫師分享逆轉三高秘訣

●情緒與壓力影響三高保持正向思維與情緒穩定

●脊椎健康的隱形危機護理師談修復與保健守則

●練氣矯正脊椎與肌群是最自然的修復方式

●中醫師分享樂活「心」之道

●讓全民健保變「全民保健」