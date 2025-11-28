轉動人生 改變命運(11)－三金導演 金馬、金曲雙作家：人類心靈創造力無可取代！

以愛與和平的共通文化為基礎，來自「人」的溫度，就是無法被AI取代的真正價值。

▲以愛與和平的共通文化為基礎，來自「人」的溫度，就是無法被AI取代的真正價值。

第60屆金鐘獎才剛落幕，行政院長卓榮泰隨即發文表示：金鐘獎讓大家看見台灣文化創作的蓬勃。從這場令人驚艷盛宴裡，不難看見豐饒的土壤，讓台灣的影視音文化，蔚然成林。

然而，近年來AI在文化藝術領域的運用與發展，也日益蓬勃，如何尊重、包容文化的多樣性，又不用擔心AI會不會貶低人類創意工作的價值？這也將是每一位文化藝術工作者、設計、音樂、影像各個領域的創作者，當下的課題。兩位身兼太極門弟子身份的頂尖創作者，提出了他們回歸本心、逆勢而上的解方：今年第四度入圍金鐘獎的三金導演張皓然認為，創作的本質，是一個人把生命的軌跡留在作品中，「這是任何演算法都無法生成的」。而曾以一首〈幸福進行曲〉為電影《天馬茶房》奪得第36屆金馬獎最佳原創電影歌曲；《阿嬤的雨傘是一蕊花》則入圍第16屆金曲獎「最佳作詞人」的珠寶詩人曾郁雯，則是從太極陰陽哲學中，汲取源源不斷的靈感。

