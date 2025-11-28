轉動人生 改變命運(11)－不當AI導演 張皓然探索「生而為人」的價值
▲三金導演張皓然直言，創作的本質，是一個人把生命的軌跡留在作品中。（左圖）
張皓然(右二)從小隨家人在太極門練功，全家幸福快樂。（右圖）
近年來，AI已成為許多人的創意繆斯。降低過往的技術門檻，也開啟更多素人參與藝術創作的機會。張皓然表示，AI的出現是時代的進程，是繼工業革命、網路革命之後，第三個改變世界的奇異點。他認為AI的進化就像汽車的發明取代了馬車一樣，身處這個時代，就必須接受時代的改變；而新的考驗同時也會帶來更多新的可能性。「它是一個很好的工具，但如果你沒有掌握好，反之也會帶來負面的影響，甚至威脅到很多人的工作」。
他以最近引起爭議的AI生成吉卜力(宮崎駿)照片為例，指出AI的成長對很多創作者的傷害，是無可避免的。一段數秒的動畫片段，可能要花費畫師一年的心血，但AI卻能透過一個指令，讓每個人頓時化身宮崎駿筆下的角色，也引發大眾對「創作價值被貶值」的爭議。尤其當AI詠唱師也可以快速精準地生成影片，就連專業導演也有很大的機率被取代！但張皓然並不悲觀。不想被AI取代自己的價值，解方就要回歸到「人」本身。
逆襲AI取代人的價值解方就在「人本身」
自2007年以《隨想曲》榮獲橋仔頭金甘蔗影展觀眾票選最佳攝影起，張皓然的作品一路累積能量。2014年《如歌的行板－瘂弦》獲得台北電影節最佳攝影，2023年第58屆金鐘獎《獨弦之歌》獲最佳導演與攝影，2024年《海洋日記》再獲兒童節目獎。他不斷以鏡頭記錄文化、敘述故事，也持續在影像中找尋人與自然、人與人之間微妙的共鳴。他覺得在人生與地球的道場上，自己就是一個觀察者，因此他並不擔心被AI取代，反而更確認自己創作的方向—去記錄、去觸碰、去觀察。
張皓然從小隨父母在太極門練功，三十年來在傳統文化薰陶中長大。他常說：「文化沒有高低貴賤，因為文化根植於人本身。」對他而言，文化不是資料庫的整理，而是活生生的日常感受，是一碗飯、一句話、一場祭典裡的精神。他深信：「文化就是人，文化來自於我們的生活。」他分享太極門師父說過的一個故事：小和尚問：「師父，你得道之前做什麼？」師父回答：「砍柴、燒水、煮飯。」再問得道之後呢？師父依然回答：「砍柴、燒水、煮飯。」
這個看似平凡的故事，讓他領悟到：「得道不是去追求什麼大成就，而是活好每一個當下的『普通』。」
在他眼中，AI無法複製的，不只是更高端的原創性，還有「身為人的價值」。AI只是程式，它可以模擬感覺，卻無法像人一樣擁有敏銳的感知，靈魂的感觸，去感受這個世界的美好或痛苦；而這些生命的積累與過程，正是創造的泉源。「創作最珍貴的地方，在於它提醒我們生而為人的美好。這件事AI做不到。」
「我一直在探索這個世界上『人的故事』是什麼，人為什麼要成為人？」雖然還沒有找到答案，但能夠「生而為人」，不斷透過鏡頭發掘人的價值，他覺得很感恩。未來即便會有「AI導演」、「AI攝影師」，他笑著說，如果有一天他自己被取代了，至少他還可以轉業賣咖啡，這種「人想要被人服務」的追求，或是想要「跟同類在一起的本能」，不會被AI取代，因為AI沒有當過人，他笑著說。
