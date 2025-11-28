轉動人生 改變命運(11)－學會不內耗用「心的力量」讓生命RESET

張皓然在印度洋三十米深的海裡，與鯨魚面對面。

連續四年獲金鐘獎提名，還拿到三座金獎，可說「含金量」相當高。今年雖然只是「陪跑」，但他也不斷內省自己的心，「以前我會覺得，不行，我一定要贏，我要證明我最好」，多年來他也曾在提案、得獎與否的高度競爭中，不斷內耗。「但那真的很累，也沒有讓作品更好。」

對於師父多年傳授的「心的功夫」，他有更深的體會。這種「心的力量」、相信的正能量，已成顯學，也讓他慢慢體悟出另外一條路。以前他總想跟對手拼個你死我活，或是態度高傲，覺得別人比不上自己；內有業界的高度競爭，外有AI生成的加入，一顆心隨時都處在被取代的焦慮與負面情緒中。現在他開始調整自己－－得失心不要太重，把自己的事情做好，讓心RESET(重啟)，就能形成善的循環。「要控制心很困難，但是必須要學習，當你把心收回來，作品就有空間，生命也有空間。」

以核「心」競爭力看到「生而為人」的美好

30歲時，在他鏡頭下的稻田，從禾苗到焚田，曾經震撼無數人。「那不是我想出來的，是生命給我的。」近期，他為自己安排了一場深海旅程，去印度洋看鯨魚。不是坐船看，而是自由潛水，和鯨魚面對面。「你在三十米深的海裡，看著一隻二、三十公尺的生物在旁邊沈穩地游過」，在那一刻所有得失，都退到了非常遙遠的地方，在鯨魚的世界裡，渺小的人類並不存在，那種純粹，讓人覺得心一下子被RESET。

「去看過鯨魚之後，我覺得很多事不重要了。」這種將人與自然連結起來的感受力，發自內在的靜定與天地對話的靈感，才是創作真正的根。它不能被程式複製，也無法用演算法預測。師父曾對他說，「心若亂，世界就亂；心若靜，路自然會清。」邁入40歲的他開始明白，「當你不再跟別人爭搶，就能感受自己真正要走的方向。」

他分析自己的核「心」競爭力，是透過他的六感、技巧與能力、累積的資源和人生閱歷，讓他們去思考「自己的人生是什麼樣子」，「我的作品是希望提醒別人：生而為人，是一件很美的事。」而這件事，AI做不到。