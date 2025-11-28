轉動人生 改變命運(11)－用良心弭平AI科技與文化平權、多樣性的衝突

曾郁雯(左二)母女四人在太極門修行與關愛中重拾幸福。

▲曾郁雯(左二)母女四人在太極門修行與關愛中重拾幸福。

以文化為根基、以創新為羽翼，張皓然與曾郁雯以三十年來的內在修練與文化沉澱，成就一條不凡的人生之路。他們都在太極門練功養性，他們的作品觸動人心，不只因為技術純熟，而是因為其中蘊含真實的情感、文化的體認與生命的厚度。這份來自「人」的溫度，就是無法被AI取代的真正價值。

AI科技無法取代根基深厚的文化底蘊及來自心靈深處的創造力，但越來越多人開始正視：AI的應用要根基於公理正義和人性。想要在科技與文化平權、多樣性之中找到平衡，太極門掌門人洪道子博士曾在2016年聯合國DPI/NGO會議中提出〈全球的希望：良心、教育與文化〉論文，為聯合國永續發展提出解決之道：「以愛與和平的共通文化為基礎，輔以良心教育，尊重並包容不同文化的差異，用開放的心胸去認識多元文化，以促進世界各國之間的對話與理解，建立無國界的友誼。」運用科技與媒體推動善意而有效的對話，不僅僅只是「看見差異」，而是要能在制度、教育、生活實踐中，培養跨文化理解與互信能力，進一步建構深度的認同，進而彼此團結合作，凝聚正向力量，在全球形成善的蝴蝶效應！「唯有良心所滋養的文化內涵能導引人類變得偉大」，而建立在良心之上的創作，才能持續創造不朽的價值。