轉動人生 改變命運(11)－金馬獎得主曾郁雯：淬鍊無可取代的光芒

金馬獎得主、珠寶詩人曾郁雯，從生活歷練及太極陰陽哲學中，汲取源源不斷的創作靈感。（左圖）



在太極門練功讓曾郁雯的心逐漸安定，走過生命中最陰霾的時光。（右圖）

人生如鑽石，須經高壓淬鍊，經過割捨才能保留完美比例，再歷經層層打磨，終能綻放耀眼光芒。被譽為珠寶詩人的曾郁雯，正是一顆經歷人生風霜後閃耀的鑽石。跨界電影、音樂與文學，她為電影《天馬茶房》創作的〈幸福進行曲〉榮獲第36屆金馬獎最佳原創電影歌曲；《阿嬤的雨傘是一蕊花》則入圍第16屆金曲獎「最佳作詞人」。2001年，珠寶設計作品同時入選蘇富比與佳士得國際拍賣會，登上世界舞台。她出版多本暢銷書，包括《戲夢人生—李天祿回憶錄》《京都之心》《綺麗京都》《珠寶情人》等，展現她作家、主持人、設計師的多重身分與斜槓人生。

以陰陽哲學看待世界汲取源源不斷的靈感

能夠如鑽石般，展現每個切割面的璀璨高光，其實都是歷經無數的淬鍊與打磨。29歲那年意外成為珠寶店老闆娘的她，因為與投資屢屢失利的前夫共同經營事業，陷入財務危機。她常在深夜自問：「我到底在追求什麼？」直到走進太極門，聽見師父對她說的第一句話：「不要太執著。」這句話讓她潰堤痛哭，也點醒了她。她下定決心改變自己，從離婚、獨自背負百萬債務，到扶養三名年幼女兒，日子雖艱難，但在太極門練功讓她的心逐漸安定，走過生命中最陰霾的時光。

她也從太極哲學中學會用陰陽看待世界。「宇宙如太極，不斷轉動。黑暗中總藏著光明。只要好好把握，剎那一瞬也能成為永恆。」她領悟到：當心靜、心定，就能自由。這份內在的安定，讓她擁有聽見別人聽不到的、看見別人看不見的敏銳度，也讓她的創作靈感源源不絕。

曾郁雯說：「鑽石的明亮式切割有57個面，為了保留重量，有時還會留一尖底刻面，就像每個人都有屬於自己的人生角度。你應該保留自己最完整的一面，認識自己，想像你想要的未來，打磨出最完美的樣子。」這份靈感、這份文化底蘊與生命體悟的深度，是AI無法模擬、無法演算出來的！AI可以模仿風格、分析趨勢，但它不懂人生的高低起伏，不懂詩裡的孤寂、畫中的溫度、文化中的沉澱與情感連結。而這，正是人類獨有的創造力根源。