轉動人生 改變命運(12)－孩子的潛能 不在分數裡！

▲過動兒邵笙源在太極門Energy Boys & Energy Girls陣中成長及釋放壓力。

一直到國中，邵笙源都是個成績平平的孩子。但是媽媽不斷發掘孩子的亮點，發現孩子的記憶能力及語文能力非常好，就常帶他去圖書館看書、借書，「那怕是拿漫畫書看都沒關係，主要是培養他閱讀習慣」。像孟母三遷一樣，李嘉文也在搬家後，找到一個學習環境沒那麼緊張的學校，讓邵笙源可以充分發展自己的興趣，參加語文、作文比賽，在學校管樂社吹薩克斯風等，把多餘的精力放在各種不同興趣上，讓孩子慢慢找到自己未來的方向。

即便爸爸長期在國外經商，一肩扛起教養重任的李嘉文，不曾缺席過家長會，隨時跟老師分享孩子的狀況，自己一路以來的教養心境，也獲得老師的認同。李嘉文認為自己在太極門練功多年，師父時常要弟子自我反省，透過打坐沉澱思緒，也給了她「關關難過，關關歡喜過」的智慧--不比較，不急於用成績衡量孩子，而是花更多時間來陪伴，細心觀察孩子的特點與潛能。

學習分配時間把讀書當闖關遊戲

雖然媽媽並不要求邵笙源的學習成績，但國中時沉迷網路遊戲，導致成績落後，邵笙源也學會從自我反省尋找答案。看到同齡的師兄師姊，不管課業、才藝、興趣各方面，都能安排得井井有條，表現出色。「為什麼我的時間總是不夠用？」回想師父常說：「會利用時間的人，最有時間。」邵笙源開始學習如何做好時間管理和分配，改變讀書方式，把師兄師姊的好榜樣當作學習目標。

「以前遇到不會的題目，我可能會直接略過，或放縱自己玩遊戲」，邵笙源決定把每一道不會的功課當作闖關遊戲，一題一題努力學會、學懂，漸漸地，也在學習中找到樂趣。國中暑假時更利用課餘時間，把涵蓋了2,600多年歷史的《史記》一鼓作氣看完，在太極門跟青少年師兄姊一起練習Energy Boys & Energy Girls陣，用不一樣的方式紓解學習的壓力。

撕掉「過動兒」標籤優質全人教育是孩子最大的力量

李嘉文分享前幾年參加邵笙源的高中畢業典禮，看到兒子和隔壁班非洲籍的好朋友一起合照，才知道這位交換生因為膚色與宗教關係，常遭到其他學生排擠，但兒子卻會主動去關心、陪伴，兩人因此成為好朋友。她也從老師口中得知，邵笙源是語文班第一個會主動與外國學生交流的孩子。回顧兒子成長歷程，從小小過動兒，到現在樂於分享的應屆大學畢業生，李嘉文非常感恩，兒子最大的成長是勇敢突破自己，做自己想做的事。她指出邵笙源從小在太極門長大，師父教導孩子們不分種族、不分膚色，以愛與和平對待每一個人，而這些價值自然而然落實在生活中。

誠如洪道子博士所言：「『今日的教育，明日的世界』，教育者的責任是引導孩子成為有良知的行動者，教育的核心是啟發人性之善、培養責任感與道德覺醒，同時培育知識、實做、人格及環境與社會共生的終生學習。」而這些在愛與陪伴的教育環境中長大的孩子，也將成為一顆顆良心的種子，改變世界的力量，讓未來更可期！