轉動人生 改變命運(12)－用「玩」取代「學」 做自己有興趣的事

▲盧宥蓉(左1)從太極門練功體悟到，教育跳脫「應該」的框架，扮演孩子吳柏毅和吳柏均的「生活顧問」。

「我覺得全部都是『玩』，完全沒有在『學』!」靦腆的弟弟柏均全程都是以「玩」的心態完成比賽，還很開心表示明年仍要繼續參賽。媽媽盧宥蓉分享9歲的弟弟不管是坐車、洗澡，隨時都在動腦——想要怎麼把機器人做得更好。「做自己有興趣的事，是激發孩子潛能的最大關鍵。」像哥哥柏毅除了機器人之外，也熱衷研究飛機，還會把全球失事飛機的飛行路徑，透過模擬軟體製作成影片放在YT上，吸引不少粉絲；小小年紀甚至整理各國國力、軍情分布等，課餘當起YouTuber。

「我會刻意讓孩子擁有『無聊的時間』，讓心帶領他們找到真正的熱情。」從專業工程師到全職媽媽，盧宥蓉認為生活中有自己喜歡的事情，整個人就會處於「高能量」狀態，較不容易陷於負面情緒。而太極門充滿正能量的氛圍，讓全家人可以接納孩子各種大膽的創意，而不是急於引導或評價；練功則讓孩子們把握空檔時間調息，維持身心能量，上場時能有足夠的專注力面對考題，以及快速轉念、調整情緒的能力，「這些都是幫助孩子拿到佳績的關鍵」。

依循良心引導 不讓AI變成「假朋友」

「對於進入未來AI的時代，我是放心的」，從師父教導弟子的過程中，盧宥蓉學會「因材施教」，透過不同的方式來引導孩子。她認為孩子在太極門這個大家庭裡，不管是來自師兄姊的鼓勵與肯定，或是來自師父的引導，都會化成內在的能量。「帶他們走在學習成為自己的領導者的路上。」讓徜徉在科技主導世界中的孩子，對於AI工具的定位，心中有份「是主導與善用」的明白。她也期許依循良心的引導，讓每個孩子都能擁有被愛、被尊重、被傾聽的權利，讓下一代擁有真正光亮的未來。