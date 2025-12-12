轉動人生 改變命運(12)－給孩子探索世界的勇氣 贏得台灣之光的底氣

2025 WRO國際奧林匹亞機器人美洲公開賽，台灣小將吳柏毅和弟弟吳柏均勇創佳績帶著國旗亮相。

兒童與青少年擁有改變世界的力量，因為他們的想法新穎、觀點直接，也常常提醒大人們：世界可以有另外的可能。但根據兒福聯盟《2025年台灣家長育兒焦慮調查報告》顯示，卻有近八成台灣家長感到育兒焦慮，擔心孩子輸在起跑點。然而，在「2025 WRO國際奧林匹亞機器人美洲公開賽」中，勇奪佳績的台灣之光「閃電7號」隊員吳柏毅、吳柏均兄弟，以實際的行動顛覆學習的壓力，落實師父洪道子博士「全人教育」的理念。

「堅持下去，認真做完每件事！」

「閃電7號」是吳柏毅和弟弟吳柏均及隊友林帥組成的團隊，在教練李律穎帶領下，前往巴拿馬參賽，更在「機器人任務」(RoboMission)國小組競賽項目中，從14個國家、41支參賽隊伍中脫穎而出，勇奪第四名，以創意與實力，展現台灣之光。

這也是兄弟倆第一次參與國際賽事。哥哥柏毅談到初賽時，看到許多不同國家的隊伍參賽，緊張得腳一直發抖。第一回合原本已經測試成功，有機會爭取冠軍，卻因溝通失誤而錯失機會。「發生失誤的時候，我覺得很難過」，但想到師父曾說「堅持下去，要認真做完一件事 !」他透過平日在太極門練氣養生的習慣，讓自己的心平靜下來，擺脫失落情緒，讓自己重新準備好。

接下來的競賽，每一步程式的修改，都需全神貫注。他印象深刻，有一題高難度的「特規題」，要求機器人的動作要觸碰到目標，又不能移動或推倒，考驗精準的力道和距離。全場41支隊伍，只有台灣隊在時間內成功解出，並跑完全程任務。他慶幸當初沒有因為一時挫折就放棄，而是重新調整隊伍專心迎戰，最終拿到總積分第四名、並列銀牌的成績。