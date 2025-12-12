轉動人生 改變命運(12)－良心為本的全人教育 台灣新一代競爭力

11月20日聯合國世界兒童日，洪道子博士呼籲落實以良心為本的全人教育。

▲11月20日聯合國世界兒童日，洪道子博士呼籲落實以良心為本的全人教育。

每年的11月20日為聯合國世界兒童日，也是聯合國分別在1959年、1989年通過《兒童權利宣言》、《兒童權利公約》的日子，標誌著對兒童權利的重視和承諾。太極門掌門人、聯合國NGO世界公民總會副主席洪道子博士特別發表致詞，表示至今全球兒童仍面臨許多嚴峻問題，包括生存危機、沉迷網路社群造成的心理健康危機等，就連多元AI工具對於身心尚未發展完全的兒童而言，也可能是侵蝕及誤導心靈的因素之一。洪博士提出「唯有政府、教育者與社會各界共同以良心為導航，落實以良心為本的全人教育」，才能真正實現《兒童權利宣言》與《兒童權利公約》的精神，讓每一位兒童都能在愛與和平的環境中安全成長，成為改變未來世界的推手。

