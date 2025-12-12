轉動人生 改變命運(12)－跳脫傳統教育框架 陪過動孩子走出自己的路

李嘉文(左)練氣功讓自己有智慧陪孩子走過成長的煎熬。(左圖)



▲李嘉文(左)練氣功讓自己有智慧陪孩子走過成長的煎熬。(左圖)



邵笙源在太極門全人教育中成長，順利申請到全球百大名校的交換生計畫。(右圖)

「家有過動兒」是許多父母焦慮的來源，更是每一個家庭的考驗。在台灣，這種「注意力不足過動症」(ADHD)，俗稱過動兒的盛行率約9%，平均每11個小朋友中即有一個是過動兒，也是全球兒童「最流行」的身心問題之一。心理專家指出，在陪伴孩子成長的過程中，家長最容易忽略孩子的情緒與健康，而最敏感的便是孩子的成績。國一暑假時就讀完司馬遷的大作《史記》，大三時以優異成績順利申請到全球百大名校的交換生計畫，最近更入圍2025 年神腦獎的邵笙源，曾被醫師診斷為過動症，不僅是老師眼中影響秩序、不好帶的小孩，更是媽媽李嘉文最重要的人生課題。

放下成績焦慮孩子的身心健康最重要

「媽媽，我不要吃藥！」邵笙源抱頭痛哭的一句話，讓媽媽李嘉文徹底崩潰了。當時才小一的他，開始有「上課時眼睛看著老師，腦袋卻已神遊」的狀況，老是忘東忘西，不是放學回家忘記帶作業，就是隔天考試忘記帶書本……上課不專心，成績不好，又遇上對成績要求很高的老師，讓媽媽焦慮不已。經醫生確認他有過動、注意力很難集中的現象，必須定時吃藥、回診。

然而，孩子服藥兩、三天後，放學回家便抱頭痛哭說不要吃藥了，那瞬間，李嘉文覺得自己心快碎了。「當這世界都沒時間等他時，唯一能停下腳步、等他的人，就是我。」李嘉文深刻體悟到，孩子的健康比成績重要太多了。於是回診時她問醫師：「我想停藥，我知道要怎麼帶我的孩子了。」出乎意料的是，醫師評估之後，確認邵笙源可以停藥了。因為她省思在整個療程中，之前所談的都是老師對成績的要求、與同學的落差、比較的壓力，卻忽略了最重要的——孩子的身心狀態。當她意識到：自己必須先放下對成績的焦慮，才能真正陪孩子一起走。她開始慢下來，嘗試不一樣的陪伴方式。