轉動人生 改變命運(9)－以行動破框 解鎖超高齡世代「無齡人生」

▲吳欽智赴韓擔任「江原道半導體論壇」講者(左二)(韓國江原日報社提供)

2025年，也是台灣正式邁入「超高齡社會」元年，未來，每5個就有一個人符合銀髮族的定義。台灣老化的速度，全球第一，也引發越來越多人重新思考「老」的意義。「無齡人生」，如何實踐自己的年齡自己定義。根據調查，越來越多人並不覺得自己「老」，更有超過七成認為「年齡不會限制我嘗試新的事物」，對這些活躍於不同領域，「不知老」的族群，年齡只是數字，真正的青春來自心態，只要心懷熱情，人生就沒有年齡界限。打破刻板印象，有人從容面對人生起伏、四十年來持續以科技專業，帶領團隊，創新研發；也有大齡研究生，拿到全美排名第六最佳大學博士學位，這些無齡世代用實際行動證明年齡不是框架，而是健康、行動與熱情的延續。

本專題深入系列報導

74歲締造逆轉人生她從加護病房走入博士殿堂

●用愛與理解開啟「人性照護」之路

●40歲再出發 從南非魔鬼訓練到長照先鋒

●在呼吸間 找回身心平衡與幸福

●60歲追夢 博士路上的堅持與蛻變

●超高齡世代 在太極門道館開啟最自然的照護模式

80歲的活力密碼 他用科技思維見證「不老人生」

●堅若磐石的科技先鋒

●高峰與低谷間的學習

●科技人的良心使命 用『對的科技』挽救地球

●從從容容的智慧轉折

●身心靈的黃金方程式

不被歲月定義 活出你的「無齡人生」