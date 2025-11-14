轉動人生 改變命運(9)－科技人的良心使命 用『對的科技』挽救地球

已屆八十之齡，吳欽智依舊精神飽滿、思維清晰，常從事文化志工，並以攝影記錄美好時刻。（左圖）



「無齡人生」，不是延緩歲月的痕跡，而是讓心靈保持柔軟與熱度。（右圖）

在華碩任職期間，吳欽智不僅重視產品性能，更推動節能減碳與環境友善的設計理念。他深信：「科技人有社會責任，要用『對的科技』挽救地球。」對他而言，創新不應以犧牲環境為代價。從材料選擇、製程優化到供應鏈管理，他積極推動綠色製造，希望為下一代留下一個更適合人類居住的地球。

他語重心長地說：「短短數十年的工業化，讓台灣已難找到一條清澈的河流。如果科技不能幫助人類與自然共存，那它的進步只是幻象。」這份科技人的良心與覺醒，讓他成為產業中少見兼具理性與道德思維的領袖。

從從容容的智慧轉折

在高壓競爭的科技業，長期熬夜與壓力是常態。然而將屆八十高齡的吳欽智，氣色紅潤、精神奕奕，幾乎不生病。多年來，他持之以恆地修習太極門氣功，透過呼吸與靜心，保持身心平衡。即使長期國內外各地出差，他沒有時差、精神奕奕、氣色紅潤，體力甚至勝過許多年輕人。

經歷人生起伏後，吳欽智更重視「心」的力量。他坦言，若沒有多年來在太極門的身心內外鍛鍊，他無法如此從容地面對失落與重生。他笑說：「健康不只是身體強壯，更是心靈的穩定。當你能看淡名利、放下執著，真正的力量才會湧現。」他在太極門學到的不僅是以氣養生，更是一種面對人生的智慧，以平和之心看待成敗，以良心之念面對世界。

身心靈的黃金方程式

吳欽智常獨自自駕旅行、攝影記錄山川之美。他說：「我最想做的事，就是把自己修得更好，然後盡力幫助身邊的人。」這樣的態度，也讓他在科技界樹立一種難得的榜樣，不爭於名、不困於利，而是以行動實踐「科技與良心並行」的信念。

2025年4月，他隨太極門親善文化訪問團前往沙烏地阿拉伯，肩負十四公斤攝影器材，日行十公里，每晚僅睡四至五小時，仍精神飽滿。他笑言：「真正的勝利，不是永遠站在頂峰，而是能掌控自己命運、從容面對變局。」

他相信，人生的最高境界，不是站在頂峰，而是能掌控自己，與世界和諧共處。從晶片設計到人生設計，他以從容的姿態詮釋：真正的成功，是健康的身體、清明的頭腦，以及一顆願意為人類盡心的良善之心。

不被歲月定義 活出你的「無齡人生」

年齡的價值，不只是歲月的累積，而是持續創造新的可能，只要心不老，人生永遠都有新開始。他們以行動證明「無齡人生」，不是延緩歲月的痕跡，而是讓心靈保持柔軟與熱度。而要擁有這樣的人生，內心安定與身體的健康是首要條件。只要願意走出舒適圈、擁抱未知與成長的勇氣。不論幾歲，都能自由自在，閃閃發光。