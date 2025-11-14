轉動人生 改變命運(9)－60歲追夢 博士路上的堅持與蛻變

嚴毋過(右)67歲獲博士學位，她以靜坐練功化解壓力，持續助人。（左圖）



在太極門神氣大家庭裡，從孩童到長者，就像家人一樣，以身心健康為前提，跨世代共融。（左圖）

▲嚴毋過(右)67歲獲博士學位，她以靜坐練功化解壓力，持續助人。（左圖）



在太極門神氣大家庭裡，從孩童到長者，就像家人一樣，以身心健康為前提，跨世代共融。（左圖）

「60歲那年，我做了人生另一個重大決定：到美國約翰霍普金斯大學念健康政策與管理博士。」嚴毋過勇敢追尋年輕未竟的夢想。她雖是班上年紀最大的學生，憑著好學精神，加上同儕與指導教授的鼓勵，以「糖尿病自我管理」為博士論文主題，67歲順利取得博士學位。2024年出版《糖尿病照護寶典》，總結多年臨床與個人實踐經驗，提供病友具體照護方法與心理建設。攻讀博士期間，課業壓力與情緒難免，「壓力大的時候，我就靜坐、練功，讓自己從容思考，重新站起來。」也讓她在70歲後，仍能健健康康地幫助更多人。

超高齡世代 在太極門道館開啟最自然的照護模式

多年來致力推動社區健康、長照與居家照護的規劃與推動，嚴毋過發現：太極門不只是修身養性，更是現代社區照護的縮影。這樣的照護系統，能讓長者不再孤單、不再恐懼疾病。她進一步分享，在太極門這個神氣大家庭裡，從稚齡幼兒到耋耄長者，彼此就像家人一樣，以身心健康為前提，跨世代共融，不但與衛福部推動的超高齡社會對策：「全齡共榮、世代共好」方向一致；看到太極門掌門人洪道子博士以「愛與和平」的理念，帶著師兄姊從社區活動到走遍全球120國，倡議良心文化，並從中獲得自我成長，實現社會價值，不僅是真正落實「活躍老化」的典範，更是打造最自然的社區照護模式，鼓勵每個人實踐生命價值，活出最好的自己。