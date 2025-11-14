轉動人生 改變命運(9)－74歲締造逆轉人生 她從加護病房走入博士殿堂

「去做妳喜歡的、熱愛的事！」嚴毋過用她74歲仍健康有活力的身體，活出了最好的見證。

「去做妳喜歡的、熱愛的事！」這句話，嚴毋過不只對自己說，也用她74歲仍健康有活力的身體，活出了最好的見證。從眷村少女到台北巿立醫院最年輕護理長；從遠赴沙烏地阿拉伯追夢到攻讀約翰霍普金斯大學博士，她不斷挑戰極限。60歲進入太極門後，她在修行中找到身心平衡與生命智慧，實踐「活到老、學到老、愛到老」精神，展現歲月無法定義的生命光彩。

用愛與理解開啟「人性照護」之路

身為家中八個孩子的長女，嚴毋過從小就扛起照顧弟妹的責任。一次弟弟受傷，她熟練地照顧弟弟，獲得父親稱讚。從那一刻起，「照顧他人是一種榮耀」的信念深植於心。她在台北護專以班上第二名畢業後任職於榮總重症加護病房。加護病房是一線生死之地，日以繼夜照顧重症病人，養成她「走路像飛一樣快」的節奏。26歲成為台北市立中興醫院心臟血管科最年輕的護理長，開啟管理與臨床並重的護理新階段；30歲時更選擇遠赴沙烏地阿拉伯工作，回台後便投入長期照護與居家照護的規劃與推動。

「病人不是只有病，還有家庭與情感的牽掛。」所以她曾破例讓一名因工作無法趕上探視時間的家屬，進到加護病房裡與母親做最後的告別，不僅溫暖了病患家屬的心，也讓她更篤定自己對「人性照護」的追求。

40歲再出發 從南非魔鬼訓練到長照先鋒

40歲那年，嚴毋過以超齡之姿遠赴南非，進入曾實施全球第一例心臟移植手術的南非開普敦格羅特舒爾醫院(Groote Schuur Hospital)接受「魔鬼訓練」。該訓練不僅需護理人員實際操作插管、縫合傷口，更獲得大英國協認證，連美國醫學院都可折抵學分。

結訓後進入台北市政府衛生局，成為早期投入長照政策規劃的重要成員。台灣當時剛進入高齡社會，制度尚未完備，她親自走入社區，進行健康評估與政策倡議，為此，更考入國立陽明大學攻讀社區護理碩士，持續充實自己。

在呼吸間 找回身心平衡與幸福

然而，人生考驗接踵而來，50歲時，長期照護病人的她，也成為遺傳性第二型糖尿病病人，並引起心臟冠狀動脈阻塞達50%。60歲時，為陪伴患有自閉症的小女兒，她進入太極門開始練功。每天靜坐並勤練功法，搭配飲食調整，不到兩年，藥物劑量並未增加，血糖恢復穩定，也不需仰賴胰島素。更令她有意外收穫，膝痛、腰背痠痛、五十肩、肩頸僵硬等通病也逐漸改善。她笑著說：「現在每天早上醒來不用面對病痛，真的很幸福。太極門對我，不只是氣功，是重新找回生命節奏的地方。」