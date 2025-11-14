轉動人生 改變命運(9)－80歲的活力密碼 他用科技思維見證「不老人生」

投入電子科技領域四十餘年，吳欽智是兼具學術與實務經驗的全能型人才。

「掌握命運，笑對人生！」是吳欽智以四十餘年的實戰與智慧，展現堅毅及遠見的最佳寫照。在瞬息萬變的科技界，從創立揚智科技到擔任華碩技術長，他始終以良心與創新並行，推動節能減碳與永續科技。歷經事業波折，他以修心養性的智慧放下名利，轉化挑戰為人生新章。年屆八十的他，仍精神飽滿、持續工作、行腳天下，證明健康與心靈平衡是無齡人生的關鍵。

堅若磐石的科技先鋒

在瞬息萬變的科技產業中，研發是企業的心臟，而華碩技術長吳欽智，正是支撐這股動力的重要推手。投入電子科技領域四十餘年，他不僅是台灣IC設計的先驅，更是兼具學術與實務經驗的全能型人才。

「研發不是追趕潮流，而是洞察未來的能力。」從早年領導團隊開發筆電晶片組，到布局多媒體與DVD晶片，吳欽智始終走在時代轉折點上。自南加大取得材料科學博士後，吳欽智在美國科技企業歷練十二年。1987年，應宏碁創辦人施振榮之邀返台，與兩位校友共同創立揚智科技，見證台灣電子產業的崛起與轉型。創業初期公司僅二、三十人，卻是台積電第一個客戶，歷經17年發展到1,300人的 IC 設計上市公司，年營業額達80億，是當時台灣IC設計界的領頭羊。1994年進軍DVD晶片組研發，並於2002至2004年間成為全球最大DVD製造商LG的主要晶片供應商，展現卓越的遠見與領導力。

高峰與低谷間的學習

然而，在事業巔峰之際，法人大股東在未告知的情況下將股權轉讓給競爭對手。曾經揚智全盛時期產品線跨3C領域，致力研發，擁有最多IP的台灣資深IC設計公司，經營權轉變之後，短短半年內規模即被縮減至原來的三分之一，所有產品線也全部被砍。吳欽智耗費17年來經營的心血幾乎付諸東流。面對人生巨變，他選擇坦然面對，放下名利、專注當下，重新定位人生角色。

「失去不可怕，可怕的是失去信心。」這段經歷，讓吳欽智重新審視「成功」的定義，不再是資本與規模，而是內在的定力與人生智慧。之後，他受邀加入華碩擔任技術長，回歸技術本位，持續以科技與良心並行的精神，為社會創造價值。