轉台卡一團亂！壽司也出軌...「強制送達」客嚇壞

有民眾日前前往連鎖迴轉壽司店用餐時，遇上突發狀況。用餐過程中，回轉台上的壽司盤突然卡鏈打結，導致握壽司連同盤子出軌滑落，直接掉到桌面，讓用餐民眾措手不及，相關畫面也引發討論。

從畫面中可見，回轉壽司轉台上的盤子大量堆疊擠在一起，即使現場兩名民眾伸手試圖扶住，仍無法阻止盤子滑落。原以為狀況已穩定，才剛鬆手，下一秒壽司與盤子便衝向桌面，宛如強制送達。

其他消費者表示，推測可能是有人取用後未妥善放置餐盤，或將物品誤放在回轉台上，導致卡鏈情形，對此感到相當傻眼，也有人因此改以點餐方式取餐，避免類似狀況發生。

對此，該壽司品牌回應說明，事故是因為另一組客人誤將拉麵碗的扣環放置於回轉鏈條上，導致轉台卡鏈。店家當下已立即排除異常狀況，並強調出軌掉落的壽司不會向消費者計價。

