轉向印太！美國削減歐洲駐軍計畫曝 北約東側恐現「安全真空」

2025年2月19日，羅馬尼亞舉行「堅定飛鏢2025」（STDT25）軍演，共有來自9個國家、約1萬名軍人參與，是北約今年計畫最大規模的軍事演習。美聯社



美軍週三（10/29）證實，將減少駐紮在北大西洋公約組織（NATO）與烏克蘭邊境的部隊規模，但並未透露未來削減計劃的細節，引發歐洲盟國擔憂，在俄羅斯日益強硬的背景下，此舉恐將在北約東側形成「安全真空」。

美聯社指出，美軍削減規模的消息最早是由羅馬尼亞國防部長莫斯泰亞努（Ionut Mosteanu）透露，稱此舉反映華府正在「轉向印太地區」，但他強調，盟軍的駐軍規模仍將高於俄羅斯全面入侵烏克蘭前的水準。

羅馬尼亞國防部表示，美國這項決定將「停止一支在多個北約國家部署的旅級戰鬥隊在歐洲輪調」，其中包含駐紮在羅馬尼亞基地的部隊。截至今年4月，估計有超過1700名美軍部署當地，但聲明稱，僅約1000名美軍將繼續駐紮，遠低於一個旅1500至3000人的兵力。

無獨有偶，美國歐洲與非洲陸軍司令部（USAREUR - AF）稍晚發聲明稱，第101空降師第2步兵旅戰鬥隊將按原計劃返回肯塔基州的基地，但不會有其他部隊輪調進駐歐洲接替。聲明強調：「北約盟國正響應川普總統呼籲，承擔歐洲常規防禦的主體責任」，堅稱此舉不會改變歐洲安全環境。

北約盟國擔憂，川普政府可能大幅削減駐軍人數，造成安全真空。美國駐北約大使惠塔克（Matthew Whitaker）則在社群媒體X發文強調，美國在歐洲的強大存在與持久承諾始終堅定不移，包含對北約「東方哨兵」（Eastern Sentry）任務的支持，但並未提及撤軍事宜。

2022年俄烏戰爭爆發後，北約向羅馬尼亞、匈牙利、保加利亞及斯洛伐克增派多國組成的戰鬥群，強化對歐洲東側的防禦部署，而根據作戰與演習需求，美軍通常會在歐洲駐紮約8萬至10萬人。據悉，美國政府正重新審視其海外駐軍「態勢」，但審查結果最快得等到明年才會公布。

對此，歐盟安全研究所分析師斯帕塔福拉（Giuseppe Spatafora）指出，美軍撤離可能削弱北約對俄羅斯的威懾效果，並指莫斯科可能無意開闢新戰線，或將試圖進一步測試北約，觀察歐盟未來如何應對更多無人機事件或破壞行動。

