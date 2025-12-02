轉型新戰略！觀光署攜 35 家科技神隊友，以 AI 與自動化塑造觀光產業韌性

▲「2025觀光產業數位博覽會－台北場」，於 12 月 2 日至 3 日在松山文創園區盛大登場

【記者 陳家珍／台北報導】面對全球觀光產業復甦與人力短缺的雙重挑戰，「數位轉型」已非選項，而是業者永續生存的必修課。由交通部觀光署主辦的「2025觀光產業數位博覽會－台北場」，於 12 月 2 日至 3 日在松山文創園區盛大登場。本次博覽會定調為全國唯一聚焦「永續韌性×數位創新」的 B2B 關鍵媒合盛會，集結 35 家深具實戰經驗的科技品牌與新創團隊，旨在透過精準的「政策引導」與「跨域媒合」，為觀光業者導入 AI與 IoT解決方案，不僅要解決燃眉之急的缺工痛點，更要協助產業建構長期運作的數位體質。

▲觀光署長陳玉秀致詞

觀光署長陳玉秀在致詞時強調，落實賴總統「觀光國家隊」理念的核心工程即是數位轉型。她指出，政府的角色在於搭建基礎建設並串聯產業鏈，讓觀光資源轉化為具備實質產值的「數位資產」。以觀光署與數位產業署合作的「數位建模與雙生應用基礎建設計畫」為例，野柳著名的「女王頭」與「俏皮公主」已成功轉化為高精度 3D 模型並授權遊戲產業應用。陳署長表示，透過資源共享與跨域綜效，觀光業者將不再單打獨鬥，而是能運用國家級的數位基建，發揮「一加一大於二」的產業競爭力。

此外，陳玉秀署長也進一步說明，針對產業界最為焦慮的「人力缺口」與「營運效能」兩大挑戰，觀光署此次採取主動出擊策略，於博覽會中篩選出最務實的數位工具。這些解方不只是技術展示，更是針對產業痛點量身打造的「即戰力」。

▲觀光署長陳玉秀參觀攤位，聽取業者介紹

在自動化服務領域，博覽會展現了「全天候餐飲」的商業新模式。觀光署攜手矽谷新創優豈公司 (Yo-Kai Express)，展示如何利用自動化機台填補離峰時段的人力空白。現場展出的智能奶茶機與小籠包機，不僅能 24 小時即時供應，更重磅聯名連續 8 屆米其林必比登名店「雙月食品社」。透過科技精準控溫，熱騰騰的雙月雞湯能瞬間復刻米其林級的鮮美滋味。此案例證明了自動化服務不再是「將就」，而是能在節省人力成本的同時，維持高品質的顧客體驗，為業者開創夜間經濟與離峰服務的新藍海。

針對餐飲業最核心的技術傳承與人力短缺問題，國內機器人開發龍頭卡德爾公司展示了導入知名平價鐵板燒品牌「彡食亭」的成功案例——「智慧主廚機器人手臂」。該系統整合了「自然語意處理」與「高階視覺辨識」技術，消費者可直接口述客製化需求（如口味、熟度），機器人則透過視覺判斷食材烹飪狀態，確保每一道料理達到品質一致。這項應用顯示，AI 機器人已能承擔複雜的烹飪任務，有效緩解專業廚師短缺的壓力，讓業者能以更精簡的人力配置，實現標準化與客製化兼具的高效營運。

除了前瞻AI技術，本次博覽會更突顯臺灣本土供應鏈的高性價比優勢，協助業者「無痛轉型」。國產團隊邏仕數位展出的「智慧廚餘偵測系統」，具備高度客製化與成本效益，目前已與漢來飯店集團合作，協助業者在ESG浪潮下精準控管食材成本。此外，振邦科技創新的「跨樓層服務機器人」突破了硬體限制，透過專利電梯串接技術，業者無需汰換整部電梯，僅需升級控制器即可實現機器人自主配送。這些「低門檻、高效益」的國產解方，大幅降低了數位轉型的投資成本，成為中小企業邁向智慧化的最佳助攻手。

博覽會期間的三場論壇與「2025觀光盃黑客松」頒獎典禮，則聚焦於未來的產業動能。透過產官學界的對話與黑客松的創意激盪，將觀光 Open Data 轉化為具商業價值的創新應用，為產業注入源源不絕的研發能量。

觀光署表示，本次博覽會不僅是一個媒合平台，更是臺灣觀光產業升級的縮影。透過導入 AI 智慧與永續科技，觀光署將持續推動產業跨域整合，將科技能量轉化為國際競爭優勢，打造更具韌性、更符合全球旅客需求的臺灣智慧觀光新生態。(照片提供：交通部觀光署)