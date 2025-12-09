轉型正義如何往前走？德國加強與網紅合作、力推議題遊戲化

行政院人權及轉型正義處自2022年起連續3年舉辦人權日國際研討會，今年研討會以「歷史記憶與民主深化：台灣轉型正義經驗與國際對話」為主題，特別邀請西班牙、德國、南韓、立陶宛、波蘭及捷克等各國學者與機關代表，分享各國推動轉型正義的經驗與挑戰。德國專家學者今天(9日)指出，德國人近年來的史觀出現轉變，轉型正義的推動面臨挑戰，為了與之抗衡，與網紅合作或議題遊戲化等或許都是不錯的策略。

行政院人權及轉型正義處在今明兩天舉辦2025人權日國際研討會，今年聚焦轉型正義經驗與國際對話。德國「聯邦處理東德獨裁政權基金會(Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur)」執行長卡明斯基(Dr.Anna Kaminsky)指出，東西德統一、展開民主化進程後，共產獨裁罪行就開始被法律追訴，結果訴訟偵查案件有10萬件，但只有1千案進入法庭審理階段，最後做成70個判決，只有14人坐牢，可見法治國家要處理前獨裁政權的罪行和不義行為相當困難。

廣告 廣告

卡明斯基表示，現在德國推動轉型正義的挑戰在於如何和諧地處理歷史，因為有越來越多人開始對民主進程感到不滿意，反而對共產主義產生懷舊情緒，聲稱獨裁不完全是壞事，不同的歷史記憶出現競爭關係。

德國「記憶、責任與未來基金會(Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft)」計畫主任波塞克爾(Dr.Ralf Possekel)也指出，德國人過去較擁護「批判記憶(Critical Memory)」模式，也就是要以傾聽受害者聲音、銘記國家罪行這種批判式思維去理解歷史，但是，近年來，強調國家自豪感與讚揚民族英雄這種「傳統記憶(Traditional Memory)」模式似乎更受歡迎。

波塞克爾表示，根據基金會與比勒菲德大學(University of Bielefeld)7年多來25次的調查顯示，2018年只有25%的德國人同意終止以批判記憶模式面對二戰歷史，但是到了今年，已有38%的德國人抱持同意態度，比不同意的人(37%)來得多；另外，調查也發現，今年已有4成5的德國人對於到現在還要背負傷害猶太人的歷史原罪感到不開心，比起2018年的佔比，已成長將近1成。

日本京都大學法學研究科專案助理教授陳冠瑋指出，這項調查結果值得台灣反思，面對時代變遷，她好奇有哪些不錯的轉型正義推動策略。

波塞克爾坦言，德國人對二戰以及納粹德國屠殺猶太人的歷史記憶到底為什麼出現這種轉變，他還沒有定論，但目前研判跟極右翼政黨政治宣傳應有一定程度的關聯，而德國公民社會試著與網紅合作或議題遊戲化等策略與之抗衡。他說：『(英語原音)目前我們有10款以納粹罪行為主題的系列遊戲，有更多遊戲正在開發中，還有一款很有意思的系列遊戲，叫做《開往薩克森豪森的列車(Train to Sachsenhausen)》，這款遊戲是以有人被送往集中營的經歷作為故事背景。』

波塞克爾表示，他發現德國有位年輕意見領袖Susanne Siegert在她的TikTok頻道專門講述納粹罪行，並客觀評論種族主義以及反猶太主義的歷史遺毒，像這樣擁有超過20萬粉絲的網紅能發揮的影響力肯定很大，畢竟她擁有的粉絲人數是基金會的10倍。

卡明斯基則指出，推動轉型正義是一場馬拉松，各國都必須找到自己的推動模式；陳冠瑋也認為，德國經驗只能當參考，無法直接套用在台灣，她指出，德國經驗對台灣最大的價值在於制度落實的方法，尤其是國家、公法人基金會與公民社會之間的協作機制，若只靠公部門或民間推動轉型正義，挑戰都不小，既然轉型正義不是一蹴可幾的事，台灣或許可以借鏡德國反思如何建立公私協作平台，相輔相成，細水長流。(編輯：楊翎)