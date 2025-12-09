轉型正義如何往前走？德國加強與網紅合作、力推議題遊戲化
行政院人權及轉型正義處自2022年起連續3年舉辦人權日國際研討會，今年研討會以「歷史記憶與民主深化：台灣轉型正義經驗與國際對話」為主題，特別邀請西班牙、德國、南韓、立陶宛、波蘭及捷克等各國學者與機關代表，分享各國推動轉型正義的經驗與挑戰。德國專家學者今天(9日)指出，德國人近年來的史觀出現轉變，轉型正義的推動面臨挑戰，為了與之抗衡，與網紅合作或議題遊戲化等或許都是不錯的策略。
行政院人權及轉型正義處在今明兩天舉辦2025人權日國際研討會，今年聚焦轉型正義經驗與國際對話。德國「聯邦處理東德獨裁政權基金會(Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur)」執行長卡明斯基(Dr.Anna Kaminsky)指出，東西德統一、展開民主化進程後，共產獨裁罪行就開始被法律追訴，結果訴訟偵查案件有10萬件，但只有1千案進入法庭審理階段，最後做成70個判決，只有14人坐牢，可見法治國家要處理前獨裁政權的罪行和不義行為相當困難。
卡明斯基表示，現在德國推動轉型正義的挑戰在於如何和諧地處理歷史，因為有越來越多人開始對民主進程感到不滿意，反而對共產主義產生懷舊情緒，聲稱獨裁不完全是壞事，不同的歷史記憶出現競爭關係。
德國「記憶、責任與未來基金會(Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft)」計畫主任波塞克爾(Dr.Ralf Possekel)也指出，德國人過去較擁護「批判記憶(Critical Memory)」模式，也就是要以傾聽受害者聲音、銘記國家罪行這種批判式思維去理解歷史，但是，近年來，強調國家自豪感與讚揚民族英雄這種「傳統記憶(Traditional Memory)」模式似乎更受歡迎。
波塞克爾表示，根據基金會與比勒菲德大學(University of Bielefeld)7年多來25次的調查顯示，2018年只有25%的德國人同意終止以批判記憶模式面對二戰歷史，但是到了今年，已有38%的德國人抱持同意態度，比不同意的人(37%)來得多；另外，調查也發現，今年已有4成5的德國人對於到現在還要背負傷害猶太人的歷史原罪感到不開心，比起2018年的佔比，已成長將近1成。
日本京都大學法學研究科專案助理教授陳冠瑋指出，這項調查結果值得台灣反思，面對時代變遷，她好奇有哪些不錯的轉型正義推動策略。
波塞克爾坦言，德國人對二戰以及納粹德國屠殺猶太人的歷史記憶到底為什麼出現這種轉變，他還沒有定論，但目前研判跟極右翼政黨政治宣傳應有一定程度的關聯，而德國公民社會試著與網紅合作或議題遊戲化等策略與之抗衡。他說：『(英語原音)目前我們有10款以納粹罪行為主題的系列遊戲，有更多遊戲正在開發中，還有一款很有意思的系列遊戲，叫做《開往薩克森豪森的列車(Train to Sachsenhausen)》，這款遊戲是以有人被送往集中營的經歷作為故事背景。』
波塞克爾表示，他發現德國有位年輕意見領袖Susanne Siegert在她的TikTok頻道專門講述納粹罪行，並客觀評論種族主義以及反猶太主義的歷史遺毒，像這樣擁有超過20萬粉絲的網紅能發揮的影響力肯定很大，畢竟她擁有的粉絲人數是基金會的10倍。
卡明斯基則指出，推動轉型正義是一場馬拉松，各國都必須找到自己的推動模式；陳冠瑋也認為，德國經驗只能當參考，無法直接套用在台灣，她指出，德國經驗對台灣最大的價值在於制度落實的方法，尤其是國家、公法人基金會與公民社會之間的協作機制，若只靠公部門或民間推動轉型正義，挑戰都不小，既然轉型正義不是一蹴可幾的事，台灣或許可以借鏡德國反思如何建立公私協作平台，相輔相成，細水長流。(編輯：楊翎)
其他人也在看
小禎愛女Emma正式出道！ 汪小菲低調來台「現身首映」
影集《整形過後》由温昇豪擔任監製跟主演，找來張榕容、安心亞、韓星李廷鎮、鄒承恩、潘儀君、洪暐哲等，9日舉辦首映記者會，所有演員到齊，温昇豪感性感謝所有人，他表示昨晚緊張到失眠，「所有專訪、訪問我都努力闡述我想表達的，就是謝謝大一起努力的成果」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 15
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 70
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 42
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 2
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
年輕人教訓90歲老伯「插隊把人當白痴」 醫怒：厭老、變態正義魔人
一名網友稱，近日他到餐廳用餐見到一名年約90多歲的阿伯無視結帳隊伍，走到前方將錢丟了就跑，讓他氣得追上對方指責插隊怒嗆「把我們當白痴」還說「只好去教訓他一下」。影片曝光引起撻伐，不少網友不挺直呼「看了好心酸」、「以為這樣很高尚？」名醫沈政男發表長文【這就是厭老、變態正義魔人】，他說，台灣的厭老年代已經到來？這就是另一明證，跟捷運飛踢老婦人一事完全一樣。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 293
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 30
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 58
許瑋甯婚禮完虛弱露面！「2病纏身」高燒到39度 無法觸碰寶寶：很心疼
藝人許瑋甯11月28日剛舉辦完與邱澤的世紀婚禮，沒多久後就投入工作，今（9）日舉行表演工作坊40週年年度壓軸大戲《那一年，我們下凡》看排記者會，並與導演相聲大師朱德剛、宋少卿，韋以丞、梁正群、古辛、梁皓嵐、李芙蓉、陳敬萱、賴伂恩、雷壬鯤等實力派演員共同演出，演出中許瑋甯整場戴著口罩，並在空檔時頻頻咳嗽，她受訪表示得了流感，仍然敬業進行工作。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 26
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 3 天前 ・ 18
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 211
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 1 天前 ・ 136
千萬別水洗生肉！醫示警：水柱助「1細菌」噴發 恐引發敗血症
許多人煮肉前習慣把生雞肉或豬肉拿到水龍頭下沖洗，希望把肉洗得「更乾淨」，但這其實暗藏風險。兒科醫師傑登指出，水柱一沖，反而會把附著在肉表面的沙門氏菌，變成細小的水霧四處噴散，最遠甚至能飛到九十公分外，讓整個廚房在不知不覺中成為細菌的擴散中心。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 22
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 83
輝達25%分潤誰買單？台廠集體靜音怕站錯隊/外資翻臉台積電走弱 台股高檔震盪收黑/馬斯克喊太空AI算力計畫 衛星概念股全線沸騰｜Yahoo財經掃描
美股在公債殖利率走揚、投資人靜待本周聯準會（Fed）利率決策的觀望氣氛下，三大指數漲多拉回。道瓊工業指數下跌0.45%，那斯達克指數下跌0.14%，標普500指數下跌0.35%；不過受市場預期H200有望解禁出口中國等利多激勵，輝達股價走揚，帶動費城半導體指數上漲1.1%，創歷史收盤新高。 個股方面，谷歌因美國法院裁定未來與裝置商合作須「每年重談預設搜尋與AI服務」，股價壓回逾2%，網通IC設計大廠Marvell遭降評重挫近7%，博通則上漲近3%，台積電ADR同步收漲，反映市場對半導體供應鏈仍具信心。 亞股今日漲跌互見，日股上漲0.14%，韓股小跌，港股拉回整理，上證指數同樣走弱，整體區域市場多在FOMC會議前觀望。 台股今（9）日在台積電(2330)缺乏上攻帶動下，高檔震盪拉回，加權指數終場下跌121.18點、收28,182.60點，成交金額5,101.13億元。權值三王中僅鴻海(2317)走揚，收在235元，台積電(2330)與聯發科(2454)小跌收黑，壓抑大盤表現；盤面資金則明顯湧向矽光子與記憶體族群，華邦電(2344)盤中衝上71.6元改寫新高，終場站穩高檔並爆出逾59萬張巨量榮登成交王，光通訊廠波若威(3163)鎖住漲停創掛牌新高，穩懋(3105)、穎崴(6515)、華星光(4979)、旺矽(6223)、弘塑(3131)等個股輪流表態，成為指數回檔中仍維持火熱人氣的多頭主軸。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 3 小時前 ・ 7
綠營鐵票倉要變天？郭正亮：周春米恐因「這事」落選
前立委郭正亮針對2026年中南部選情提出分析，認為若國民黨立委柯志恩對上民進黨立委邱議瑩、國民黨立委謝龍介對上民進黨立委林俊憲，藍營在南二都都存在贏面，甚至屏東議長若整合成功，周春米都可能面臨落選危機。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 167
曾投訴遭職場霸凌！新竹某國中女師墜樓、國三生也發生憾事...19天2人身亡
新竹縣一所國中11月20日一名資深女教師不明原因自高處墜樓，經搶救仍宣告不治，先前傳出，該名教師曾至縣府投訴遭職場霸凌，未料僅過19天，昨（8）日下午2點多，該校再傳出一名國三生發生墜樓事件；對此校方證實並回應事件發生。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 16
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
青森強震破壞百公里斷層 東大教授警告：3日內恐有更大規模地震
東京大學地震研究所教授加藤愛太郎警告，青森縣外海發生規模7.6強震後，震源周邊應力高度集中，未來一週、特別是2至3日內為地震連發的最高風險期，民眾應提高警戒防範同規模或更大規模的地震。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 17