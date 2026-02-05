轉型正義推廣 國教署辦「綠島人權歷史踏查與教育推廣」研習

國家人權博物館(綠島紀念園區)常設展導覽

東華大學陳進金教授專題演講及導覽

陳欽生前輩分享生命故事

綠島人權景點走讀課程

「綠島人權歷史踏查與教育推廣」研習走讀活動

「綠島人權歷史踏查與教育推廣」研習活動大合照

為了推動人權教育及轉型正義教育議題，教育部國教署委請國立員林高中辦理「綠島人權歷史踏查與教育推廣」研習，研習對象以教育部主管高級中等學校校長為主，期盼透過研習讓校長以更柔性、開放的方式，引導師生探索歷史，並結合人文社會與教育促進理解與共融，進而引發深刻反思與共鳴。同時透過學校社群的帶動，以更包容與人性化的方式來理解人權教育及轉型正義教育的核心價值，實踐教育意涵。

為了深化高級中等學校校長於校園推動人權教育及轉型正義教育的專業知能與領導力，研習活動透過實地踏查不義遺址的專題培力課程，親臨白色恐怖時期政治受難者曾遭關押、審訊的歷史場域，引導校長具體理解威權統治下人權侵害發生的制度背景、空間脈絡及其對個人生命與社會結構所造成的深遠影響。藉由歷史經驗與知識建構，強化校長在校內引領教師進行議題轉化、課程設計與校園對話之能力，發揮校園領導者於推動轉型正義教育的關鍵影響力。

研習地點特別選擇具高度歷史象徵意義的綠島作為學習場域，透過在地歷史與集體記憶的深度連結，協助校長從臺灣整體歷史發展脈絡，反思人權保障、民主制度與教育責任之關係。課程邀請國立東華大學歷史學系教授陳進金，分享從時間、空間與居民記憶等面向，講述綠島作為白色恐怖重要不義遺址的歷史定位與教育意涵，並透過文學與生命經驗分享，引導校長理解轉型正義不僅是歷史回顧，更是當代教育須持續回應的公共課題。藉由實務經驗交流，形塑校園中推動轉型正義教育之可行策略，形成支持人權、尊重多元與反思歷史的教育行動。

國教署表示，本次研習課程聚焦於用探索在地歷史方式，瞭解歷史、轉譯歷史，並引導校長將相關議題融入教育工作中，透過藝術與歷史的交匯點，引領學校社群以更包容與人性化的方式來理解轉型正義的核心意涵。培養學生對歷史的敏感度與對當前社會的責任感，讓每一個學習者都能從過去的經驗中找到未來的希望與方向，實踐轉型正義教育意涵，落實人權永續價值。期待未來轉型正義不再只是口號，讓尊重自由與人權成為全國人民的一種生活態度。