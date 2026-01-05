轉型獲肯定 東元首列台灣國際品牌獎

由經濟部產業發展署主辦、台灣經濟研究院執行的「2025台灣最佳國際品牌」5日揭曉；東元電機首次入榜，以品牌價值0.699億美元、約新台幣22億元拿下第25名，並成為今年唯2新入榜企業，展現品牌再造與轉型成果。主辦單位指出，東元電機以能源整合服務為核心，推動品牌轉型，結合電氣化、智慧化與綠色能源布局，躍升為前25大品牌價值榜的新秀。

東元董事長利明献在2024年接任後，推動公司轉型與全球品牌專案，確立「電氣化、智能化、綠色能源」願景，從設備製造商邁向能源整合服務與解決方案的供應商；利明献強調，首度入列「台灣最佳國際品牌」，對東元而言是重要里程碑，未來將以更清晰的品牌架構與更一致的行動，為客戶創造價值，將東元的服務與技術力轉化為客戶低碳轉型的競爭力。

因應全球AI加速與低碳需求升溫，東元電機近日也針對事業群進行組織改造，原有的「機電系統事業群」、「電力能源事業群」、「空調科技事業群」3大事業群更名，並加速核心事業發展，再新增「能源暨系統自動化事業群」，全力投入ESCO節能服務。

東元4大事業群將以電氣化、智能化、與綠色能源的多元高效解決方案，回應市場與客戶，共創價值、邁向綠色永續。

「2025年台灣最佳國際品牌」是由產發署委託全球權威品牌價值調查機構Interbrand進行鑑價，Interbrand評審指出，東元在2024年啟動了品牌再造，聚焦永續發展，東元也更新品牌表達、同步回應受眾需求、持續帶來創新解決方案，展現清晰的品牌方向與敏捷的創新力。