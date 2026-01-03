轉型領先全球 挪威2025年9成6新車為電動車

（中央社奧斯陸2日綜合外電報導）挪威官方數據今天顯示，當地2025年登記新車將近96%為純電動車，特斯拉（Tesla）連續5年成為挪威最暢銷品牌，不過中國製汽車的市占率也在持續攀升。

路透社報導，產油國挪威快速朝電動車轉型，這點與歐洲其他地方大異其趣；因目前許多地方電動車需求疲軟、傳統車企大力遊說，歐盟2025年12月月決定撤銷原訂2035年上路的燃油新車禁售令。

挪威道路交通資訊委員會（OFV）資料顯示，在稅制誘因推動下，2025年挪威登記新車有95.9%為電動車，從2024年的88.9%持續增長，而12月單月更高達97.6%。

挪威道路交通資訊委員會表示，2025全年挪威新車登記數達17萬9549輛寫下新高，較2024年增加40%。

特斯拉連續第5年成為挪威最暢銷汽車品牌，市占率為19.1%；福斯汽車（Volkswagen）13.3%居次，富豪（Volvo）7.8%排名第3。

在主力車款Model Y帶動下，特斯拉2025年在挪威賣出 2萬7621輛，創下單一車廠單年在挪威銷售的新紀錄，顯示特斯拉逐漸擺脫之前因執行長馬斯克（Elon Musk）支持極右翼政黨、力挺美國總統川普而在歐洲引發消費者抵制的陰霾。

中國製汽車2025年在挪威市占率，也從前一年10.4%攀升至13.7%，其中又以比亞迪表現最為突出，在挪威的銷量較前一年翻倍。

挪威自2023年開始對電動車課稅，並於去年10月宣布自2026年元旦起，將對每輛電動車加徵最高約5000美元的增值稅，促成買家與車廠一波趕在2025年底搶購與交車熱潮。

挪威電動車協會（NEVA）秘書長克莉絲汀娜．布（Christina Bu）表示，雖然一些電動車優惠已被削減，但政府同時也持續提高汽、柴油車的稅金，使燃油車的成本也在不斷增加。

她說：「挪威以外的人常會誤解，以為（電動車增加）只是靠免稅或補貼，其實同樣重要的是『鞭子』。燃油車的稅金被課到幾已無法經營程度。」

挪威2025年為數不多的登記燃油新車，主要為特殊用途車輛，像是供身障者搭乘的復康巴士、警用或其他緊急救援車輛，以及少量油電混合車與跑車。

多名車企高層表示，由於售價低於30萬挪威克朗（約新台幣94萬）的電動車2026年仍可免徵增值稅，預期將為小型電動車市場帶來新的成長動力。

進口福斯、奧迪、Skoda等車款的汽車經銷商穆勒（Harald A Moller）公司執行長赫克內比（Ulf Tore Hekneby）表示，會有更多原本的燃油車款推出電動版。（編譯：陳亦偉）1150103