轉大人成死亡試煉！南非成年禮41死 錯誤觀念「不喝水好更快」釀悲劇

南非政府官員證實，夏季成年禮造成41人死亡。示意圖／翻攝自Pixabay

明明是讓男孩「轉大人」的傳統儀式，卻變成造成41人死亡的可怕事件！南非政府官員在30日證實，今年夏天11月至12月的成年禮儀式中，全國有41名學生因為學校、家長在衛生方面的疏失，在割禮之後死亡，甚至發現有學校灌輸錯誤觀念，如「為了更快復原而不喝水」的偏方給學生，並表示當局已逮捕了校方、家長等相關人員。

根據《美聯社》報導，傳統成年禮是非洲各民族每年為年輕男性舉辦的儀式，代表他們步入成年。這些年輕人會被隔離在「成年禮學校」學習文化價值以及成年將擔負的責任，並接受割禮。由於成年禮中的割禮環節每年都會導致一些受禮者死亡，政府為此訂定相關法律進行管制，規定成年禮學校必須向政府登記核准，且學生須年滿16歲並獲得父母同意才可以參加成年禮。

然而這個做法沒有起到太大的作用，部分學生家長為了讓孩子趕上每年6至7月的冬季，或11月至12月的夏季入會儀式的需求，不肖業者則看準這些學費商機，紛紛開辦私人違法的成年禮學校招收學生，卻偏偏很多割禮死亡案件都發生在這些非法的學校。

南非傳統事務部長赫拉比薩（Velenkosini Hlabisa）表示，今年夏季的成年禮儀式有41名學員死亡，並指責這些學校、家長疏忽，沒有遵守安全標準及醫療建議，還指出有學校灌輸錯誤觀念，稱「不喝水能讓傷口更快癒合」的說法；而家長把孩子送到學校後就沒再注意孩子，不查看孩子是否喝水，無疑就是把兒子置於險地。

南非東開普省（Eastern Cape）確定是這起事件的死亡熱區，有21人在此喪命。赫拉比薩表示，已有41人涉入此案，除了校方人員外，還有一些家長因為謊報孩子入學年齡而被逮捕。



