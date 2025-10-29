轉大人 華山和美天使站成年禮 重陽佳節暖心感恩

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】華山基金會和美天使站邁入第16年，今（29）日在和美頭前社區活動中心舉辦「建站十六週年感恩茶會」，茶會由「彰化縣熱活溫馨舞動協會」帶來活力舞蹈開場，保進幼兒園的小朋友也加入，一起和長輩玩遊戲、做手作，現場笑聲不斷。

華山基金會和美天使站16週年茶會今舉行，長輩與孩童同場互動，溫馨感人。（華山基金會提供）

和美天使站自2009年成立以來，深耕地方服務，已陪伴超過300位長輩走過孤單歲月。茶會由「彰化縣熱活溫馨舞動協會」開場表演，保進幼兒園小朋友與長輩進行世代互動，共學遊戲，現場笑聲不斷。

廣告 廣告

GEEB森杉植團隊帶領長輩與孩子們體驗植栽DIY，大家共同動手、共享自然療癒的樂趣。茶會高潮為切下象徵愛與陪伴的16週年感恩蛋糕，長輩與貴賓一同慶祝，場面溫馨感人。CQ2十分有型王立琮老師也在現場提供義剪服務，長輩笑逐顏開。

華山基金會和美天使站16週年茶會今舉行，長輩與孩童同場互動，溫馨感人。（華山基金會提供）

縣議員林宗翰與執行長陳軒樟表示，每個天使站都是一個「站長的家」，義工除了關懷訪視，也要策劃活動，依靠社會各界有錢出錢、有力出力，共同守護地方長輩。

81歲的林伯伯感性分享，自從回鄉後曾感孤單無依，接受華山基金會服務後，生活有了依靠，心情逐漸開朗。他說：「每次華山都關心我，真的很甘心。雖然走路慢，但我還是想出門參加活動。」

和美天使站持續推動到宅服務，希望讓弱勢長輩能在熟悉的土地安心老化。華山基金會秉持「在地服務」理念，於台澎金馬設有近400個愛心天使站，免費提供失依、失能、失智等「三失」長者照顧服務。和美站目前服務92位弱勢長輩，尚有70位長輩的服務經費待認助。

華山基金會和美天使站16週年茶會今舉行，長輩與孩童同場互動，溫馨感人。（華山基金會提供）

基金會呼籲社會各界響應「認助計畫」，每月1,250元、一年15,000元，即可提供孤老穩定照護與陪伴，也歡迎加入「愛老人」義工行列，一同為在地長輩撐起溫暖。

愛心專線：（04）756-6381 張先生。劃撥帳號：1996-0885 戶名：華山基金會（備註：115春節-和美站）※勸募字號：114愛老人 衛部救字第1131364620號