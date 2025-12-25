轉大人ETF先到位！郭國文質疑：藍白「未來帳戶」抄襲政策

民進黨立委郭國文。 圖：總統府/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨、民眾黨今（25）日大動作共同提出「台灣未來帳戶」政策，引發討論。對此，民進黨立委郭國文表示，藍白所提方案在核心架構上，與他一個月前提出的「轉大人ETF」高度雷同，質疑相關構想是否直接源自其政策設計。

郭國文指出，他日前提出的「轉大人ETF」政策，核心概念主要有三點：第一，投資下一代，讓新生兒一出生就同時開始「投資未來」；第二，因ETF是台灣民眾高度信任的金融商品，因此政策設計以投資或成立ETF為主；第三，帳戶資金須待孩童年滿18歲後才能動用，作為「轉大人」的重要人生禮物。

郭國文認為，藍白提出的「台灣未來帳戶」，不論是出生即投資、投資標的鎖定ETF，或是成年後才能動用資金，三項關鍵設計幾乎完全複製，讓人難以忽視高度相似性。

他直言，藍白兩黨主席黃國昌、鄭麗文大陣仗召開記者會，外界原以為是如同正副總統等級的重大政見發表，結果是結合兩黨智庫後，政策關鍵內容卻與一位立委辦公室先前構思的方案相去不遠。

郭國文強調，他並不反對在野黨採納好的政策，「要拿香跟拜，我都很歡迎」，但前提是必須依法行政、依法立法。他提醒，依《預算法》第91條規定，立法委員所提法律案若大幅增加歲出或減少歲入，應先徵詢行政院意見，並明確指明彌補資金來源。

郭國文呼籲，藍白不要再度違反《預算法》，讓原本具有討論價值的政策，背上違法通過的污名，否則不僅傷害制度，也不利於真正推動福國利民的改革。

